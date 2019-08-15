Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Facelift öncesi C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve SLC otomobiller için bu aya özel 100.000 TL’ye 12 ay vade ve %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar % 0,99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor.

Mercedes-Benz eski kasa CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar %0 faiz, 36 aya kadar ise %0,49 faiz oranı sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ağustos ayına özel 2018 model E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 250.000 TL’ye 36 ay % 1,69 faiz oranı fırsatı sunuyor.

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Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 36 ay vade ve %1,69 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde %1,84 faizli 80.000 TL kredi teklifinden yararlanılabilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

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Vito Kampanyası

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

Sprinter Kampanyası

Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

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X-Class Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla esnek ödeme avantajı ve düşük aylık ödemelerle bir X-Class sahibi olun.

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

2. El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel %1,54’dan başlayan faiz oranları ve 2.108 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

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Mercedes-Benz Kamyon Kampanyaları

Araç + kasko kampanyası (TL)

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6x4/8x4 inşaat kamyonu modelleri için Ağustos ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde kurumsal müşteriler; 300.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade ve % 0 faiz oranı; şahıs firmaları için ise 400.000 TL kredi tutarı, 12 ay vade ve % 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.