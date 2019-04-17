Mercedes-Benz Türkiye’de yeniden yapılanıyor

Daimler’in yeni yapılanmasına göre; Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacak.

Bu değişim stratejisi kapsamında Türkiye’de de iştiraki olan diğer ülkelerde olduğu gibi yeni bir yapıya gidilerek; Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı şirket yapısı altında devam edecek.

Otomobil ve Hafif Ticari Araçlara ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi için, 9 Nisan 2019’da resmi olarak kurulan “Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.”, Türkiye’deki faaliyetlerine 01.01.2020 itibariyla başlayacak. Mercedes-Benz Türk ise Kamyon ve Otobüs faaliyetlerinden sorumlu olmayı sürdürecek.

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG, yeni mobilite çağının sunduğu fırsatları daha iyi değerlendirebilmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutup, ürün ve hizmet tedarikçisi olarak sektördeki konumunu daha da güçlendirmek için yeni bir kurumsal yapıyı hayata geçiriyor. Daimler AG hissedarlarının 22 Mayıs 2019’da gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı onayına tabi olan bu yapı ile gelecekte Daimler AG çatısı altında yasal olarak bağımsız üç şirket olacak. Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacak. Her üç şirketin merkezi de Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunacak. Daimler AG, üç şirket için ana şirket olmaya devam ederken, strateji ve kurumsal yönetim gibi üst seviye yönetsel faaliyetler ile şirketler arası iş hizmetlerini sağlayacak. Şirketin bu stratejik yeniden yapılanması, “Project Future” olarak adlandırılıyor.

“Project Future” uygulaması kapsamında Daimler’in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yapılanması da değişirken; Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı şirket yapısı altında devam edecek. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, Kamyon ve Otobüs ürün gruplarının faaliyetlerini mevcut şirket yapısında sürdürmeye devam edecek. Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri ise yeni kurulan “Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.” şirketi bünyesinde yürütülecek. Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetlerinin yeni şirkete devrinin, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’nin faaliyete geçeceği 1 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Daimler Finansal Hizmetler Grubu’nun Türkiye operasyonlarını yürütmek üzere 2000 yılında kurduğu Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler A.Ş. ise bugünkü gibi bağımsız bir şirket olarak Türkiye’deki müşterilerine araç alımlarında finansman hizmeti vermeye devam edecek.

Süer Sülün: “Bu değişim geleceği tasarladığımız bir yolculuğun başlangıcı olacak.”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Mercedes-Benz Türk olarak, bugün Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Ana şirketimiz Daimler AG’nin başlatmış olduğu Project Future değişim programı kapsamında, biz de Türkiye’de bulunan yeni yapılandırma için bu senenin başından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize daha fazla iş özgürlüğü sağlayan, pazara ve müşterilerimize odaklanmamıza daha çok fırsat veren ve işimizin başarısına tamamen odaklanmamızı sağlayan bu dönüşüm hem markamız, hem müşterilerimiz, hem de tedarikçilerimiz için geleceği tasarladığımız bir yolculuğun başlangıcı olacak.” diye ifade etti.

Yeni mobilite çağı için yepyeni bir kurumsal yapı

Yeni kurumsal yapı, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi olan Daimler AG’nin yeni ve özelleştirilmiş müşteri ihtiyaçları ve yeni mobilite çağına hazırlandığı kapsamlı bir stratejinin bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Daimler, premium araç sektöründe ana işini güçlendirip, gelecekte daha da ön plana çıkacak teknolojilere yatırımlarını sürdürüyor; çevik ve inovasyon dostu bir kurum kültürü geliştiriyor.

Daimler’in yeni kurumsal yapısı, Temmuz 2018’de Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, artık uygulama aşamasında. Bu yapı 22 Mayıs 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Daimler AG hissedarları tarafından onaylanacak.

Dünyanın en büyük ve en başarılı otomobil ve ticari araç üreticilerinden biri olan Daimler, kuruluşundan bu yana geçen 130 yılda, kurumsal yapısını sürekli yeni fırsatları değerlendirmek ve değişime cevap vermek için uyarladı. Project Future, Daimler’in şirket tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanma olarak konumlandırılıyor. Ayrıca şirket büyüklüğü, gelir ve çalışan sayısı kapsamında bu değişim, bir Avrupa firmasında yapılmış en büyük yeniden yapılanmalarından biri olarak kayda geçiyor.