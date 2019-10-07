Mercedes-Benz Türk, TFF ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

· Mercedes-Benz Türk , 23 yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğu’nu 2023 yılına kadar uzattı.

· Mercedes-Benz Türk, bu desteği ile Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın en uzun süreli sponsoru olma rekorunu kırıyor.

· Türkiye Futbol Federasyonu’na tahsis edilen 92 adetlik dev araç filosu Mercedes-Benz marka otomobiller, hafif ticari araçlar ve otobüslerden oluşuyor.

· Sponsorluk sözleşmesinin uzatılması sebebiyle düzenlenen imza törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Sayın Şenes Erzik, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım oyuncuları ve Mercedes-Benz Türk yöneticileri katıldı.

Türk futbolunun en uzun soluklu sponsorluğunun 4 yıl daha uzatılmasıyla yeni bir döneme geçilirken Mercedes-Benz Türk; Milli Takım oyuncularının, yöneticilerin ve teknik ekibin en güvenli ve konforlu şekilde ulaşımları için federasyonun ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Mercedes-Benz Kalitesiyle Dev Bir Filo

Uzatılan sözleşme kapsamında Milli Takım oyuncuları için özel tasarlanan Mercedes-Benz Milli Takım Otobüslerine ek olarak Federasyon Yönetimi’nin de güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için Mercedes-Benz marka otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşan dev bir filo Türkiye Futbol Federasyonu’nun hizmetine sunuluyor. Yeni dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’na 92 araçlık dev bir filo tahsis ediliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Milli Takımlarımızın en uzun soluklu destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün imza töreninde yaptığı konuşmada, Mercedes-Benz Türk’ün 1996 yılından bu yana Türkiye Milli Futbol Takımları sponsorluğunu aralıksız sürdürdüğünü, bunun da şirketin uzun vadeli bakış açısı çerçevesinde gelenek, sadakat ve istikrar kavramlarına verdiği büyük önemin göstergesi olduğunun altını çizdi. Süer Sülün; “Türkiye Milli Futbol Takımları’nın en uzun soluklu ve istikrarlı destekçisi olduğumuz için çok mutluyuz. Mercedes-Benz Türk olarak 23 yıldır her koşulda Milli Takımlarımızın yanında yer aldık ve bugün bu desteğimizi 4 yıl daha uzatmak üzere imza atıyoruz. Ülkemizi dünyada da başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlı ve istikrarlıyız. Mercedes-Benz Türk ailesi olarak özellikle önümüzdeki günleri iple çekiyoruz. 11 Ekim’de Arnavutluk ve 14 Ekim’de Fransa maçlarında elde edecekleri galibiyetler karşılığında 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak olan Milli Takımımıza canı gönülden başarılar diliyor; tüm sporcularımızın ve Federasyon’un yeni başarılara imza atmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Yol arkadaşlığımızda çeyrek asrı geride bırakıyoruz.”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1996 yılından beri iş birliği içerisinde oldukları Mercedes-Benz Türk’ün, Türkiye Futbol Federasyonu’nun en uzun soluklu sponsoru olduğunu belirterek, “23 yıl dile kolay… Yol arkadaşlığımızda çeyrek asrı geride bırakıyoruz. Dünyada da örneği az bulunan, en uzun soluklu sponsorluk anlaşmasını yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Bir otobüs ile başlayan iş birliğimiz, büyük bir araç filosuna dönüştü ve kendilerine bu öz verili yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Türk futboluna olan özel ilgilerinin daha uzun yıllar sürmesini diliyoruz. 1996 yılından bu yana A Milli Takımımızın aralıksız yanında olan Mercedes-Benz Türk sadece maddi değil özellikle manevi desteği ile bu süreçte kazandığımız başarılarda önemli rol üstlendi. Kendileri ile çok güzel bir dayanışma örneği sunduk. Yol arkadaşlığımız sürecinde, hep birlikte 4 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası finallerine katılma heyecanı yaşadık. Sadece finallere katılmakla kalmadık, Dünya üçüncüsü olduk. Avrupa Şampiyonaları’nda yarı final, çeyrek final oynadık. Şenol Güneş Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz, güveniyoruz ve daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz. İnşallah ülke olarak hep birlikte, istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020’nin değil 2022’nin, 2024’ün, önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu yaşayacağız.” dedi. Türk halkının destekleri ile Milli Takım haftasını milli bayrama dönüştürmek istediklerini ifade eden Başkan Nihat Özdemir, Mercedes Benz Türk’le yapılan anlaşmanın 2 maç öncesinde Milliler için itici güç olacağını belirtti.

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın başarı yolculuğu

Mercedes-Benz Türk’ün Ana Sponsoru olduğu 23 yıllık süre zarfında Türkiye Milli Futbol Takımı 2000 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale, 2008 Avrupa Şampiyonası’nda ise yarı finale kalmıştı. Ayrıca 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olarak büyük başarı elde etmişti.