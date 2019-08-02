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Mercedes-Benz Türk “Tersine Mentorluk Programı”nda ikinci dönemi tamamladı

Mercedes-Benz Türk, ilk defa 2018 yılında hayata geçirdiği “Tersine Mentorluk Programı”nın Şubat 2019’da başlayan ikinci turunu tamamladı. Programın ikinci turunda 22 kişiden oluşan genç mentorlar, 3 İcra Kurulu Üyesi ve 8 Direktör’e 6 ay boyunca yeni teknolojik trendler, dijitalleşme, sosyal medya, girişimcilik, yapay zekâ gibi yapılandırılmış konular üzerine mentorluk yaptılar. Bu kapsamda mentorlar üst düzey yöneticilere, internet ve teknoloji kullanımının iş dünyasına olan dinamiklerini aktardılar. Seanslar, çoğunlukla ofis dışında sosyal ortamlarda gerçekleşti. Böylece, programa dâhil olan 11 üst düzey yönetici ve 22 mentor birbirlerini daha yakından tanıma ve ofis ortamı dışına çıkarak daha rahat bir ortamda sohbet etme fırsatı buldular.

Mercedes-Benz Türk “Tersine Mentorluk Programı”nda ikinci dönemi tamamladı

Mercedes-Benz Türk, ilk defa 2018 yılında hayata geçirdiği “Tersine Mentorluk Programı”nın Şubat 2019’da başlayan ikinci turunu tamamladı. Programın ikinci turunda 22 kişiden oluşan genç mentorlar, 3 İcra Kurulu Üyesi ve 8 Direktör’e 6 ay boyunca yeni teknolojik trendler, dijitalleşme, sosyal medya, girişimcilik, yapay zekâ gibi yapılandırılmış konular üzerine mentorluk yaptılar. Bu kapsamda mentorlar üst düzey yöneticilere, internet ve teknoloji kullanımının iş dünyasına olan dinamiklerini aktardılar. Seanslar, çoğunlukla ofis dışında sosyal ortamlarda gerçekleşti. Böylece, programa dâhil olan 11 üst düzey yönetici ve 22 mentor birbirlerini daha yakından tanıma ve ofis ortamı dışına çıkarak daha rahat bir ortamda sohbet etme fırsatı buldular.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:46
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Mercedes-Benz Türk “Tersine Mentorluk Programı”nda ikinci dönemi tamamladı

  • Mercedes-Benz Türk, alışılmış mentorluk uygulamalarının aksine, genç yeteneklerin yöneticilere mentorluk yaptığı “Tersine Mentorluk Programı”nın ikinci turu tamamlandı.
  • Program dâhilinde 26 yaş ve altı çalışanlar yeni teknoloji trendleri, yeni jenerasyonlar, dijitalleşme, sosyal medya, girişimcilik, yapay zekâ gibi konulardaki fikir ve bilgilerini yöneticiler ile paylaşıyor.
  • 2018 yılında başlayan “Tersine Mentorluk” programının Şubat 2019’da başlayan ikinci turunda 22 genç mentor toplamda 11 Mercedes-Benz Türk üst düzey yöneticisine 6 ay süresince danışmanlık verdi.

Programın ikinci turunun tamamlanması şerefine Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlüğü’nde mezuniyet törenleri gerçekleştirildi.

Gökçe Bezmez: “Yeni teknolojilerin genç nesilin iş ve sosyal hayatlarına olan etkisine şahit olduk”

Mercedes-Benz Türk Bilgi Teknolojileri Direktörü Gökçe Bezmez, düzenlenen törende; “Mercedes-Benz Türk olarak bu program ile hem iş hayatında farklı jenerasyonlarla biraraya gelerek birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz, hem de yeni teknolojilerin iş hayatı üzerinde yarattığı farklı yaklaşımları yakından incelemiş oluyoruz. Şirketimizde almış olduğum görevden ötürü bu projede özellikle yer almak istedim. Proje sayesinde genç neslin yeni teknolojiler, dijitalleşme gibi konulara olan bakış açısını, hayatlarında nasıl uyguladıklarını görme imkânı elde ettim. Programın iş hayatıma olan etkisinin yanı sıra sosyal hayatım için de faydalı olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

Hasan Murat Bengü: “Yeni neslin liderlik anlayışı ve beklentilerini daha iyi anladık”

Mercedes-Benz Türk Kalite Güvence Direktörü Hasan Murat Bengü, Tersine Mentorluk Programı ile ilgili olarak; “Mercedes-Benz Türk olarak çalışma hayatının her alanında bireylerin kendilerini geliştirmeleri için gereken ortamı sağlamayı amaçlıyoruz. Tersine Mentorluk Programı sayesinde yolun başında ancak çağın akışını belirleyecek gençlerle, özellikle ofis dışında bir araya gelerek, paylaşımda bulunduk. Ayrıca bu sayede, yeni neslin liderlik anlayışı ve beklentilerini daha iyi anlama fırsatım oldu.” dedi.

Nurseli Kurtuluş: “Kariyer yolculuğumuzun başında bu paha biçilemez fırsatta yer aldık”

Mercedes-Benz Türk Malzeme Planlama ve Temini Uzmanı Nurseli Kurtuluş ise; “Alışagelmiş mentorlüğün aksine bu program kapsamında tecrübeli yöneticilerimize yeni trendler, teknolojik gelişmeler ve sosyal medya gibi birçok konuda mentorluk yaptık. Yöneticilerimiz yeni nesil ile olan diyaloğun önemine değer verirken bizlerle birlikte sosyal aktivitelere de katıldık. Genç nesiller olarak kariyer yolculuğumuzun başında bu paha biçilemez fırsatta yer almış olduğumuzdan ötürü çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Tüm genç nesil arkadaşlarıma bu programa katılmalarını tavsiye ediyorum.” diye açıklamada bulundu.

Tersine Mentorluk nedir?

Yeni jenerasyon ile önceki kuşak yöneticileri biraraya getirerek bilgi paylaşımları ile iş birliği yaratmayı hedefleyen bir fikir değiş-tokuş platformudur. Alışılagelen mentorluk programlarının tersine, güncel deneyimlerini önceki nesil liderlerle paylaşanlar ve iş yapış şekillerinin değişen koşullara göre adapte edilmesine yardımcı olanlar genç mentorlardır. İyi uygulanan bir tersine mentorluk programı sayesinde; genç neslin, kurum hikâyeleri ve tepe yönetim deneyimlerine ilk elden erişimi sağlanarak, hedeflenen gelecek için onlara ilham verilir, tepe yönetimin kendi alanlarındaki gelişmelere ayak uydurmalarını kolaylaştırılarak, güncel kalmaları sağlanır ve genç neslin sahip olduğu yenilikçi bakış açısı ile kurumdaki çeşitlilik artar.

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