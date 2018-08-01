MERCEDES-BENZ TÜRK'TEN 100 ADETLİK ACTROS TESLİMATI

2018 yılının ikinci yarısında da satışlarına ara vermeden devam eden Mercedes-Benz Türk, 23 yıllık bir iş ortaklığı bulunan Arıç Lojistik ile filo teslimatlarına bir yenisini daha ekledi. Mercedes-Benz Türk, 1993 yılında kurulan; İran, Irak, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve tüm Avrupa’ya taşımacılık hizmeti veren Arıç Lojistik’e gerçekleştirdiği 100 adet Mercedes-Benz Actros 1845 uzun yol nakliye aracı satışı nedeni ile Mercedes-Benz Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Vadipark İstanbul’da basın mensuplarının da katılımıyla bir teslimat töreni düzenledi. 1995 yıldan beri tercihini Mercedes-Benz markasından yana kullanan Arıç Lojistik, 100 adet yeni aracının tamamını uluslararası ve yurt içi nakliye alanlarında kullanacak. Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Genel Müdürü Gerhard Gross, Satış ve Pazarlama Direktörü Gökmen Önbulak, Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Gelecek Otomotiv Diyarbakır Kamyon Satış Müdürü Serdar Ulağ, Arıç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Arıç ve Genel Müdürü Bahattin Arıç katıldılar.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün törende araçların üretimini gerçekleştiren Aksaray Kamyon Fabrikası’na ve araçların güçlü özelliklerine vurgu yaparak konuşmasında: “Bugün Arıç Lojistik’e 100 adedini teslim etmek üzere bir araya geldiğimiz Mercedes-Benz Actros araçlarımızı 2008 senesinde piyasaya sürdük. Bu araçları 2010 yılından beri 1.800’den fazla kişinin görev aldığı Aksaray Kamyon Fabrikamızda uluslararası Mercedes-Benz standartlarında yerli olarak üretiyor; hem yurt içi pazarına sunuyor hem de ihraç ediyoruz. Tüm araçlarını yurt içi ve uluslararası nakliyecilikte kullanacak olan Arıç Lojistik’e bugün teslim edeceğimiz tamamı uzun yol nakliye aracı olan Mercedes-Benz Actros’lar hem yol performansı hem de 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve % 20 oranında düşen bakım maliyeti avantajları ile ticari performansıyla öne çıkıyor. Araçlarımız, sahip olduğu Euro 6 motor ve bununla uyumlu şanzıman ve aksıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlarken; aynı zamanda konfor, güvenlik ve tasarımıyla ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek özelliklerle donatıldı. Mercedes-Benz yıldızı taşıyan tüm araçlarımızda sunduğumuz yüksek kalite ve performansı markamıza yakışır şekilde satış sonrası hizmetlerimizle de pekiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 23 yıldır süre gelen iş ortaklığımız ve bu iş ortaklığına yakışır kalite ve donanımlara sahip araçların kendilerinin filosunda bulunması bizleri son derece gururlandırıyor. Tercihlerini yine Mercedes-Benz Türk’ten yana kullandıkları için Arıç Lojistik yetkililerine teşekkür eder; araçlarının hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini dilerim. Ayrıca bu teslimatta emeği geçen tüm ekibime ve Gelecek Otomotiv’e, kredilendirilmesinde ise emeği olan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkür ederim.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ ise törende yaptığı konuşmada; “Gelecek Otomotiv olarak, bugün teslimatı için bir araya geldiğimiz 100 adet aracın satışının gerçekleşmesinde katkımız olduğu için son derece mutlu ve gururluyuz. Bugün baktığınızda, müşterilerimizin ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak bir Mercedes-Benz marka araç bulmak mümkün. Arıç Lojistik’i buluşturduğumuz Mercedes-Benz Actros 1845 araçlarımız sunduğu kalite, düşük yakıt ekonomisi ve performans gibi değerlere ek olarak aynı zamanda yüksek ikinci el satış değeri de sunuyor. İlk tercihini 1995 yılında Mercedes-Benz Türk’ten yana kullanan Arıç Lojistik’e araçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Arıç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Arıç “Öncelikle, hep yanımızda olduklarını hissettiren Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkıları sebebiyle Gelecek Otomotiv’e ve sağladıkları destek ve kredilendirme imkânları için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkür ederim. Mercedes-Benz Türk’le ilk iş ortaklığımızı tam 23 yıl önce başlattık ve bugün dostluk mertebesine erişmiş bu ortaklığı 100 adet Mercedes-Benz Actros 1845 aracı filomuza dâhil ederek taçlandırıyoruz. Mercedes-Benz markasının sahip olduğu kalite, satış esnasında ve sonrasında sundukları hizmetler, araçların yolda ve ticari anlamda gösterdiği yüksek performans ve araçların Türkiye’de üretiliyor oluşu Arıç Lojistik olarak bizi tercihimizi yine kendilerinden yana kullanmaya yöneltti. Bu 100 adetlik teslimat ile birlikte 230 adetlik araç parkımızdaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 190 adede çıkardık. Mercedes-Benz Türk’le uzun yıllardır süregelen bu güzel iş ortaklığının devamını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

