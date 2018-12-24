Mercedes-Benz Türk, Sivas’taki Yıldız Kızlarıyla buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. 14 yıldır kesintisiz devam eden proje kapsamında, her yıl 1.200 öğrenciye burs veriliyor.

ÇYDD ile ortaklaşa yürütülen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, 30. ziyaretini Sivas’a yaptı. Sivas’taki buluşmada, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere uzman bir eğitmen ile yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine büyük önem veriyor

Proje kapsamında maddi desteğin yanısıra, Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine de büyük önem veriliyor. Cesaretin ve özgüvenin kişisel gelişimde çok büyük rol oynadığına inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaret gerçekleştirdiği tüm illerde Yıldız Kızları eğitimlerini sürdürmeleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor.

Sivas’ta öğrenimlerini sürdüren Yıldız Kızlar, kendilerine verilen bu eğitimler sayesinde özgüvenlerinin arttığını ve kendilerini ifade etme becerilerinin geliştiğini belirtti. Aynı zamanda kendilerine tanınan imkânlar sayesinde okul ihtiyaçlarını kendileri karşılayabildiklerini söylediler.

Güzel sanatlar lisesinde öğretim gören, proje bursiyerlerinden iki öğrenci eğitim sonunda katılımcılara bir müzik dinletisi sundu.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Proje, her geçen yıl daha fazla Yıldız Kız’a ulaşmaya devam ediyor. Bugün projede her yıl 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs alıyor. Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Bugüne kadar eğitimini tamamlayarak istihdam edilen Yıldız Kızlar, Mercedes-Benz Türk bünyesindeki mavi yakalı çalışanların yüzde 20’sini oluşturuyor.