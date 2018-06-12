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Mercedes-Benz Türk, müşterilerine “Sıfır Gibi Motor” hizmeti

Mercedes-Benz Türk, 2017’nin Nisan ayında başlattığı otobüs ve kamyonlarındaki OM457 seri motorların yenilenmesini kapsayan “Sıfır Gibi Motor” hizmetine devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, müşterilerine “Sıfır Gibi Motor” hizmeti

Mercedes-Benz Türk, 2017’nin Nisan ayında başlattığı otobüs ve kamyonlarındaki OM457 seri motorların yenilenmesini kapsayan “Sıfır Gibi Motor” hizmetine devam ediyor.

12 Haziran 2018 Salı 12:15
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Mercedes-Benz Türk, müşterilerine “Sıfır Gibi Motor” hizmeti

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunarken; aynı zamanda hizmet ve servis çeşitliliğini genişletmeye devam ediyor. 
Mercedes-Benz Türk, piyasada uzman olmayan kişilerce yapılan onarımların önüne geçmek amacıyla müşterilerine üstün performans ve kaliteyi garanti eden ürünlerini ve servis hizmetlerini uygun fiyatlar ile sunarken; her geçen gün servis hizmetlerindeki ürün gamına, yeni ürünler ilave ediyor.
2017 yılı Nisan ayı itibariyle “Sıfır Gibi Motor” adı altında servis hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, motor yenileme işlemini kendi tesisleri içerisinde kurulan Motor Yenileme Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Komple motor değişimi seçeneğine ek olarak Motor Yenileme Merkezi’nde “Maxi Paket” ve “Midi Paket” olarak adlandırılan çeşitli onarım kademeleri ile hasarın boyutuna ve çeşidine göre de müşterilere özel hizmet sunuluyor.

Almanya’da konu ile ilgili eğitim almış uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilen motor yenileme işlemi, motorun parçalara ayrılmasıyla başlayarak her bir parçanın gereksinimine göre test edilmesi ve akabinde hasarlı parçaların orijinal sıfır parçalar ile değiştirilmesiyle tamamlanıyor. “Sıfır Gibi Motor” ile sunduğu uygun fiyatlar ve kaliteye ek olarak; müşterilerine hızlı teslimatı da sunmayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs ürün grubu müşterilerine stoklarından komple motorunu yenilediği bir aracı 5 gün içerisinde teslim edebiliyor. Stokta olan motor, 1 iş günü içerisinde Motor Yenileme Merkezi’nden yetkili servise gönderiliyor. Uzman ekip tarafından orijinal ve yeni parçalar ile yenilenen motor, Mercedes-Benz Türk’ün 1 yıl sınırsız km yedek parça ve işçilik garantisi altında, 24 ay uygun faiz oranları ile müşterilere sunuluyor. 
“Sıfır Gibi Motor” hizmetini Nisan 2017’den beri veren Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar otobüs ve kamyon için toplamda 100’ün üzerinde motor değişimi gerçekleştirdi. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, “Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri olarak her zaman kendimizi yenileyerek, müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine yönelik hizmetler sunmaya çalışıyoruz. ‘Sıfır Gibi Motor’ bu doğrultuda geçtiğimiz sene sunmaya başladığımız yeni bir hizmetimizdi. OM457 motorlara sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve otobüs müşterilerimize cazip koşullarla yenilenen motorlara sahip olma fırsatı sunuyoruz. Bu hizmeti verdiğimiz ilk senede müşterilerimizden olumlu geri bildirimler aldık. İlerleyen senelerde sunduğumuz bu hizmeti de geliştirerek daha güzel sonuçlar alacağımıza eminim.” şeklinde konuştu.
 

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