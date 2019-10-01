Mercedes-Benz Türk, Karaman’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi çerçevesinde gerçekleştirlilen kişisel gelişim atölyeleri farklı illerde hız kesmeden devam ediyor.

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, istihdamda kadın-erkek eşitliğini hedefliyor ve kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak 28 Eylül’de Karaman’da Yıldız Kızlar’la bir araya geldi.

Proje çerçevesinde kız çocuklarının eğitime katılımını artırma çalışmaları kapsamında, her yıl 1000 lise öğrencisine burs veriliyor. Ayrıca üniversiteyi kazanan bursiyerlere de burs desteği devam ediyor. Bu gün 60 ilde 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 Yıldız Kız burs alarak eğitimine devam ediyor.

Eğitim bursunun yanı sıra Her Kızımız Bir Yıldız projesi bursiyerlerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Yıldız Kızlar yaşadıkları illerde ziyaret ediliyor. 32. si Karaman’a düzenlenen söz konusu ziyaretlerde bursiyelerin katılımıyla bir kişisel gelişim atölyesi düzenleniyor. Bu atölyelere katılan Yıldız Kızlar kendilerini daha doğru ifade etmeyi deneyimlediklerini, sosyal becerilerinin ve güvenlerinin arttığını söylüyorlar.

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın mesleki gelişimlerine de destek veriyor

Mercedes-Benz Türk Yıldız Kızlar’a verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi artırmak amacıyla, uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında mesleki gelişim yönünde destek olacak etkinlikler de ekledi.

Yıldız Kızlar’ın üniversiteyi kazanma oranlarını artırmak için sınava girecek öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda soru setleri hazırlamak üzere “Bir Bilene Sor” girişimi ile iş birliği yapıldı. Bunun yanı sıra proje kapsamında 2018 yılında başlanan kodlama eğitimlerinin içeriği geliştirilerek eğitim, öğrencilerin sonunda projeler ürettiği bir programa dönüştürüldü. Bu program ile öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği işlemsel ve analitik düşünme, problem çözme gibi becerileri kazandırmak, potansiyellerinin farkına varmalarını ve topluma faydalı bir ürün veya fikir ortaya çıkarmalarını sağlamak amaçlandı.

Bursiyerlerin yaşadıkları en önemli bariyerlerden birinin de İngilizce bilgisi olduğunu tespit eden Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda lisede burs almaya başlayıp üniversite eğitimine devam eden Yıldız Kızlar için online bir İngilizce kursu açtı.

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların %20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor.