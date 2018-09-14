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Mercedes-Benz Türk Haftalık Otobüs Teslimatlarını gerçekleştirdi

Mercedes-Benz Türk Haftalık Otobüs Teslimatlarını gerçekleştirdi

14 Eylül 2018 Cuma 10:48
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Mercedes-Benz Türk Haftalık Otobüs Teslimatlarını gerçekleştirdi

Muş Yolu’na Travego 15 teslimatı!

Mercedes-Benz Türk bayii Hassoy tarafından Muş Yolu Turizm’e satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 SHD, Mazhar Özkan’a teslim edildi. Muş Yolu Turizm yetkilileri, filolarını Mercedes-Benz otobüsleri ile güçlendirmenin verdiği gururu dile getirdiler. Travego otobüslerinin yolculara verdiği yüksek konfor ve sağladığı güven duygusu sektör tarafından tarafından takdir edilmeye devam ediyor. Teslimat sırasında, yetkililer kullanmakta oldukları Travego otobüslerden çok memnun olduklarını belirtip; Mercedes-Benz otobüslerinin düşük yakıt sarfiyatına ve yüksek ikinci el fiyatına vurgu yaptılar.

Şahika Turizm’in tercihi Travego!

Mercedes-Benz Türk bayii Bayraktar Kayseri tarafından Şahika Turizm’e satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 SHD, Hacı Özer’e teslim edildi. Teslimat esnasında, Mercedes Benz otobüslerinin yüksek ve sarsılmayan kalitesinden söz edildi. Şahika Turizm yetkilileri filolarında bulunan Mercedes-Benz otobüslerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Mercedes-Benz Türk ile yapılan bu iş birliğinin verdiği ayrıcalık hissine ayrıca vurgu yaptılar.

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