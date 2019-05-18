Mercedes-Benz Türk geleceğin yıldız gençlerini destekliyor

Mercedes-Benz Türk sosyal sorumluluk projeleriyle, Türkiye’nin geleceği olan gençleri destekliyor ve güçlendiriyor. Şirket, 15 yıldır “Her Kızımız Bir Yıldız”, 5 yıldır “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projeleri ve 3 yıldır “StartUP” projesi ile gençlere destek oluyor.

Şirket, 2002 yılından beri üniversite öğrencilerine yönelik PEP (Professional Experience Program) adını verdiği yetenek geliştirme programını da uyguluyor.

Mercedes-Benz Türk genç kadınların eğitimine, kişisel gelişimine ve istihdamına katkı sağlıyor

Mercedes-Benz Türk, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte Her Kızımız Bir Yıldız projesini gerçekleştiriyor. Bu yıl 15. yılını dolduran Her Kızımız Bir Yıldız projesi, 2004 yılında 17 ilde 200 kızı destekleyerek başladı. Bugün proje kapsamında her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere, 1.200 Yıldız Kız Mercedes-Benz Türk’ten burs alarak eğitimine devam ediyor.

Proje kapsamında maddi desteğin yanısıra, bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de büyük önem veriliyor, bursiyerler yaşadıkları illerde ziyaret edilerek kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Başarılı bursiyerler İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bursiyerlere katılım sertifikalı “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitimleri veriliyor ve online İngilizce kursları ile yabancı dil öğrenmelerine destek olunuyor.

Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. Hâlihazırda mavi yaka kadın şirket çalışanlarının yüzde 20’si Yıldız Kızlar’dan oluşuyor.

Meslek liselerinde okuyan öğrencilere laboratuvar desteği

Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, 2014 yılından beri Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin elektromekanik laboratuvarlarını tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yeniliyor. Proje, Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülüyor. Okullarda yenilenen laboratuvarlara Mercedes-Benz Laboratuvarları (MBL) adı veriliyor ve bu laboratuvarlar teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılıyor. Ayrıca her okula, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer kamyon bağışlanıyor. Okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk’ün yüksek teknolojiyle üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendiriliyor.

Mercedes-Benz Türk Türkiye’nin yaratıcı zihinlerini ödüllendiriyor

Mercedes-Benz Türk, StartUP projesi ile yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunan startup’ları destekliyor, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yenilikçi girişimleri ödüllendiriyor. Proje çerçevesinde doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan startup’lar bir yarışmaya davet ediliyor. Yarışma’da en iyi üç starup’a verilen 150.000TL para ödülüne ek olarak ilk 10’a kalan startup’lara “StartUP Boost” adlı özel bir gelişim programı ve Almanya ziyareti hediye ediliyor.

Üniversitelileri iş yaşamına hazırlıyor

Mercedes-Benz Türk, 2002 yılından beri üniversite öğrencilerine yönelik PEP (Professional Experience Program) adını verdiği yetenek geliştirme programı uyguluyor. Program çerçevesinde üniversite son sınıf öğrencileri bir sene boyunca en az haftanın iki günü şirkette çalışma imkânı veriyor. Program kapsamında değerlendirme merkezi, kişilik ve meslek envanter uygulamaları ile öğrenciler ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlara yönlendiriliyorlar. Staj süresinde başarılı olan öğrenciler mezuniyetlerinden sonra Mercedes-Benz Türk’te çalışma olanağına sahip oluyorlar.