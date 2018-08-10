MERCEDES-BENZ filo müşterileri ile buluştu!

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Pazarlama ve Ürün Müdürü Onur Ahi, 2. El Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Hafif Ticari Araçlar & Otomobil Satış Müdür Yardımcısı Gökay Temiz, İstanbul Bölge (Filo) Satış Koordinatörleri ve İstanbul Bayileri Satış Müdürleri’nin katılımıyla 9 Ağustos 2018 Perşembe günü Güsem Yeşil Vadi’de düzenlenen “Filo Müşterileri-Test Sürüşü” etkinliği ile Mercedes-Benz X-Class’ı müşterilerine deneyimletti.

Katılımcılarına offroad deneyimi yaşama fırsatı sunulan etkinlik kapsamında yeni yönetmeliğe uygun olarak üretilen Sprinter Okul Servisi de sergilenerek müşterilerin beğenisine sunuldu.

Mercedes-Benz X-Class

Pick-up pazarına hızlı bir giriş yapan ve pazarın değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan Mercedes-Benz X-Class; çift çıtalı heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve uzun geniş farlarıyla güçlü bir görünüme sahip. Araç; güçlü karakteri, dinamik görünümü ve heyecan uyandıran tasarımıyla dayanıklılık ve tarz arasında ideal bir denge kuruyor.

Mercedes-Benz X-Class, X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi sunuyor.

X-Class, on iki tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda sürüş keyfini mümkün hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod (Düşük hızda 4x4) ve 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor.

Mercedes-Benz X-Class; kullanıcısına Pure, Progressive ve Power modelleri olmak üzere üç farklı donanım seçeneği, sürekli veya arkadan itiş moduna da alınabilen dört tekerlekten çekiş, 6 ileri manuel şanzıman veya 7 ileri otomatik şanzıman olmak üzere pek çok çeşitlilik sunuyor.

Mercedes-Benz X-Class, zengin konfor ve güvenlik donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla oluşan aracın sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise “Aktif Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Asistanı” gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi, ön ve arkada Disk Frenler standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviyesini sunan LED Farlar ve 360 Derece Geri Görüş Kamerası da sipariş edilebiliyor.

Mercedes-Benz Sprinter Okul Servisi

2018-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır olan Mercedes-Benz Sprinter okul servisi; araç içi yolcu bölümünün dışardan görülmesine olanak sağlayan camları, dış kamera sistemi, 30 gün süresince kayıt tutabilen araç içi kamera ve araç takip sistemi, 3 nokta ayarlanabilir emniyet kemerli yolcu koltukları, sürüş sonrasında koltuklarda yolcu bulunması halinde veya sensör arızası durumunda sürücüye sesli ve görsel ikaz veren sensörlü koltuk sistemi, ön ve arka klima ile yeni standartların tamamını karşılıyor.

Mercedes-Benz Sprinter, okul servis araçları yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmiş güncellemelerle birlikte öğrencilerin evden okula, okuldan eve güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor.

Yönetmelikteki yeni araç standartları:

Sınıfında sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan Mercedes-Benz Sprinter, “9. Nesil ADAPTIVE ESP (Elektronik Dengeleme Programı)” ile değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını kendi hesaplıyor ve bu da güvenliği daha da arttırıyor.

Ayrıca Mercedes-Benz Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği, Rampa Kalkış Desteği, Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Fren Lambaları, Sıkışma Önleyici Orijinal Elektrikli Kapısı özelliklerine sahip.

Sensörlü Koltuk Sistemi: Mercedes-Benz Sprinter okul aracı koltuklarındaki sensörler sayesinde, sürüş sırasında ve sürüş sonunda koltuklarda oturan öğrenciler algılanıp, ön göğüs bölümünde yer alan ekranda sürücüye gösteriliyor. Mercedes-Benz Sprinter okul aracı kontağı kapatıldıktan sonra sensörler yeni yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Araç kapatıldıktan sonra koltukta oturan bir öğrenci olması durumunda, sürücü araç tarafından sesli ve görsel olarak 1 dakika boyunca uyarılıyor. Sistemin bir arıza algılaması halinde sürücü yine sesli ve görsel olarak ikaz ediliyor.

Yolcu Bölümü Camları: Yeni yönetmelik gereğince yolcu bölümünde araç içi mekânının görülmesini sağlayan camlar ile birlikte öğrenciler güven içinde taşınıyor.

İç ve Dış Kamera Sistemi ve Kayıt Cihazı: Mercedes-Benz Sprinter okul servisinde 2018 yılı itibariyle standart olarak iç ve dış kamera sistemi bulunup, bu sistemden alınan görüntüler sürücünün önünde yer alan ekrana aktarılıyor. Bu sayede, çocuklarımızın ulaşımı, araca binişleri ve inişleri güven içinde sağlanıyor. İhtiyaç halinde 30 güne kadar olan kayıtlara erişim sağlanıyor.

TSE Standartlarına uygun Araç Takip Sistemi: Yönetmelik gereği zorunlu hale getirilen araç takip sistemi ile birlikte, Mercedes-Benz Sprinter okul araçlarının rotaları 30 gün boyunca kaydediliyor.

3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemerli yolcu koltukları: Öğrencilerin boylarına göre ayarlanabilen 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerli koltuklar, çocukların güvenliği ve konforunu arttırıyor.

Ön ve Arka Klima Sistemi: Standart ön ve arka klima sistemleriyle çocukların konforlu bir yolculuk yapmaları sağlanıyor.

