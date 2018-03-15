Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 27 Mart'ta başlıyor

Türkiye’nin en önemli uluslararası moda etkinliği olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 11. sezonu, 27-30 Mart tarihleri arasında Zorlu Center'da bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin özel teknik alt yapısıyla davetlilere yine heyecan verici bir moda haftası deneyimi yaşatacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 27 Mart'ta başlıyor

Türkiye’nin en önemli uluslararası moda etkinliği olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 11. sezonu, 27-30 Mart tarihleri arasında Zorlu Center'da bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin özel teknik alt yapısıyla davetlilere yine heyecan verici bir moda haftası deneyimi yaşatacak.

15 Mart 2018 Perşembe 11:07
2458 Okunma
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 27 Mart'ta başlıyor

Her sezon lounge alanında seçkin davetlilerini ağırlayan Mercedes-Benz, bu sezon da Mercedes-Benz Lounge’u Zorlu PSM içerisinde konumlandıracak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları da her sezon olduğu gibi yine yollarda olacak.

Mercedes-Benz, Sonbahar/Kış 2018 sezonunda geride bırakılan 10 sezonu onurlandıran bir koleksiyon kitabı sunuyor. Geçtiğimiz 10 sezondan unutulmaz anları, katılan tasarımcıların defile ve sunumlarını yaratıcı fotoğraflar eşliğinde bir araya getiren “Story of 10 seasons” isimli bu kitap ile Mercedes-Benz, 11. sezonunu görkemli bir biçimde karşılıyor.

Mercedes-Benz bu sezon Zorlu PSM'de yer alan MBFWI alanında üçüncü nesil CLS'yi sergileyecek. Mercedes-Benz tasarım felsefesini yansıtarak bir coupé otomobilin şıklık ve dinamizmini bir sedanın konfor ve fonksiyonelliğiyle birleştiren, spor ve dinamik bir karakterin altını çizen yeni CLS duyuları harekete geçiriyor.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 11. sezonunu karşılamaktan ötürü heyecanlı ve gururluyuz. Türkiye’nin uluslararası moda takviminde yer alan en prestijli moda etkinliği olan MBFWI, Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada destekliyor. Bu sezon, bugüne kadar desteklediğimiz marka ve tasarımcıların defile ve sunumlarından en unutulmaz anları bir araya getiren “Story of 10 seasons” koleksiyon kitabını hazırlayarak Türk moda sektörüne armağan ediyoruz. Ayrıca Mercedes-Benz Moda Değişim Programı'nın bir parçası olarak Gürcü tasarımcı Atelier Kikala da "Mercedes-Benz presents Atelier Kikala" ismiyle MBFWI podyumunda olacak. Marka ve tasarımcılara gerek tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik bir platform sağlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul’u bölgesel bir moda ve tasarım merkezi haline getirme konusunda iddiasını sürdürüyor.”

#mbcollective kampanyaları ve #WeWonder

Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway, Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde olduğu moda kampanyaları sunan Mercedes-Benz, 2017 yılında toplam 3 bölümden oluşan ve kanaat önderi kişilerin, trend belirleyicilerin ve tasarımcıların bir araya getiren #mbcollective kampanyasını M.I.A ve onun himayesinde Tommy Genesis, Susan Sarandon ve onun himayesinde Bryn Mooser ve Amber Valletta ve onun himayesinde Auden McCaw olarak sundu.

#mbcollective moda hikayesinin bu yıl sunulan yeni bölümü #WeWonder ise dünyanın en yaratıcı ve yenilikçi yedi vizyonerini, geleceğin potansiyeli üzerine düşünmeye davet ediyor. Mercedes-Benz'in yeni nesil elektrikli otomobili Concept EQ, #WeWonder projesi kapsamında tasarımcılar Caroli Lim ve Humberto Leon, sanat yönetmeni Hans Ulrich Obrist, Hypebeast'ın kurucusu Kevin Ma, yazar, küratör ve sosyal aktivist Kimberly Drew, model Slick Woods ve müzisyen Solange Knowles ile bir araya geliyor. Şahsına münhasır "elektro-estetik" stiliyle farklılaşan Concept EQ, elektrikli otomobillerin geleceğine bakış açısını da moda aracılığıyla kurgulanan bir dille yansıtıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ CİTROEN C3 İLE YENİLİK RÜZGARI
YENİ CİTROEN C3 İLE YENİLİK RÜZGARI
EN İYİ PICK UP HANGİSİ?
EN İYİ PICK UP HANGİSİ?
PERFORMANS VE KONFOR ARAYANLARA
PERFORMANS VE KONFOR ARAYANLARA
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim