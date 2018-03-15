Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 27 Mart'ta başlıyor

Her sezon lounge alanında seçkin davetlilerini ağırlayan Mercedes-Benz, bu sezon da Mercedes-Benz Lounge’u Zorlu PSM içerisinde konumlandıracak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları da her sezon olduğu gibi yine yollarda olacak.

Mercedes-Benz, Sonbahar/Kış 2018 sezonunda geride bırakılan 10 sezonu onurlandıran bir koleksiyon kitabı sunuyor. Geçtiğimiz 10 sezondan unutulmaz anları, katılan tasarımcıların defile ve sunumlarını yaratıcı fotoğraflar eşliğinde bir araya getiren “Story of 10 seasons” isimli bu kitap ile Mercedes-Benz, 11. sezonunu görkemli bir biçimde karşılıyor.

Mercedes-Benz bu sezon Zorlu PSM'de yer alan MBFWI alanında üçüncü nesil CLS'yi sergileyecek. Mercedes-Benz tasarım felsefesini yansıtarak bir coupé otomobilin şıklık ve dinamizmini bir sedanın konfor ve fonksiyonelliğiyle birleştiren, spor ve dinamik bir karakterin altını çizen yeni CLS duyuları harekete geçiriyor.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, yeni sezon için görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 11. sezonunu karşılamaktan ötürü heyecanlı ve gururluyuz. Türkiye’nin uluslararası moda takviminde yer alan en prestijli moda etkinliği olan MBFWI, Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada destekliyor. Bu sezon, bugüne kadar desteklediğimiz marka ve tasarımcıların defile ve sunumlarından en unutulmaz anları bir araya getiren “Story of 10 seasons” koleksiyon kitabını hazırlayarak Türk moda sektörüne armağan ediyoruz. Ayrıca Mercedes-Benz Moda Değişim Programı'nın bir parçası olarak Gürcü tasarımcı Atelier Kikala da "Mercedes-Benz presents Atelier Kikala" ismiyle MBFWI podyumunda olacak. Marka ve tasarımcılara gerek tanıtım ve iletişim, gerekse satış anlamında bütünleşik bir platform sağlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul’u bölgesel bir moda ve tasarım merkezi haline getirme konusunda iddiasını sürdürüyor.”

#mbcollective kampanyaları ve #WeWonder

Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway, Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde olduğu moda kampanyaları sunan Mercedes-Benz, 2017 yılında toplam 3 bölümden oluşan ve kanaat önderi kişilerin, trend belirleyicilerin ve tasarımcıların bir araya getiren #mbcollective kampanyasını M.I.A ve onun himayesinde Tommy Genesis, Susan Sarandon ve onun himayesinde Bryn Mooser ve Amber Valletta ve onun himayesinde Auden McCaw olarak sundu.

#mbcollective moda hikayesinin bu yıl sunulan yeni bölümü #WeWonder ise dünyanın en yaratıcı ve yenilikçi yedi vizyonerini, geleceğin potansiyeli üzerine düşünmeye davet ediyor. Mercedes-Benz'in yeni nesil elektrikli otomobili Concept EQ, #WeWonder projesi kapsamında tasarımcılar Caroli Lim ve Humberto Leon, sanat yönetmeni Hans Ulrich Obrist, Hypebeast'ın kurucusu Kevin Ma, yazar, küratör ve sosyal aktivist Kimberly Drew, model Slick Woods ve müzisyen Solange Knowles ile bir araya geliyor. Şahsına münhasır "elektro-estetik" stiliyle farklılaşan Concept EQ, elektrikli otomobillerin geleceğine bakış açısını da moda aracılığıyla kurgulanan bir dille yansıtıyor.