Mercedes-Benz Auto Shanghai 2019’da

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki yeni kavram aracı Concept GLB’nin dünya lansmanı ilk kez Auto Shanghai 2019’da gerçekleştirildi.

Güçlü tasarım çizgileri ve 7 kişiye kadar oturma alanı sunan daha fazla iç hacmiyle öne çıkan Concept GLB, SUV tasarımına getirdiği yenilikçi yaklaşımın yanı sıra koltuk yerleşimiyle farklılaşıyor.

Mercedes-Benz’in kompakt sınıf otomobillerinde bir ilk olan üçüncü koltuk sırasında, iki adet bağımsız koltuk yer alıyor.

Mercedes-Benz, 25 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek olan Çin’in en büyük otomobil fuarı Auto Shanghai 2019’da Concept GLB’nin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Kompakt sınıfın yeni üyesi Concept GLB daha çok yaşam alanına ve güce odaklanıyor. Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.890 mm ve yüksekliği 1.900 mm olan konsept otomobil, uzun dingil mesafesinin de katkısıyla 7 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Bir dizi ayrıntı Concept GLB’nin asfalt dışı yollara da çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor.

SUV genlerini yansıtan dış tasarım

Mercedes-Benz Concept GLB, güçlü gövde orantıları ve tasarım detaylarıyla kompakt SUV dünyasının sınırlarını zorluyor. Çizgi ve kıvrımların azaltıldığı, düzgün yüzeyler, güçlü olduğu kadar modern bir görünümü de beraberinde getiriyor. MULTIBEAM LED farlara sahip dik ön tasarım mimarisi kadar kısa ön ve arka aks uzantıları da off-road genlerine işaret ediyor. Uzun dingil mesafesi ve fonksiyonelliği destekleyen cam yüzeyler 7 kişiye kadar ferah bir iç mekân sunuyor.

Yandan bakıldığında ilk olarak kaslı çizgileri göze çarpan Concept GLB’nin, büyük kesitli kapıları sadece inme-binme konforunu arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda kapı eşiklerinin daha temiz kalmasını da sağlıyor. Otomobilin etrafını çevreleyen kaplamalar ise bir yandan koruma sağlarken, diğer yandan off-road karakterini ön plana çıkarıyor. Ön ve arka taraftaki paslanmaz çelik görünümündeki alt eklenti de bu off-road izlenimini destekliyor.

Keşif gezisine uygun donanımlar

Concept GLB, birçok ilave özellik ile son derece güçlü ve kuvvetli bir karakter sergiliyor. Tavan çerçevesinin ön ve arka kısımlarında içinde LED farların entegre edildiği ikişer adet küçük şapkacık bulunuyor. Böylece arazi sürüşlerinde daha aydınlık bir çevre elde edilebiliyor.

Önden arkaya doğru uzanan tavan barlarının arka kısmına port bagaj sabitlenirken çift renkli 17 inçlik jantlar, zorlu arazi şartlarını dize getirmek üzere kalın dişli lastiklerle sarmalanıyor.

Özenle şekillendirilen kaliteli ve geniş iç mekân

İç mekânında tasarım olarak yeni nesil kompakt Mercedes-Benz modellerine uygun bir mimari sunan Concept GLB, özgün bir deri döşeme ve özel olarak tasarlanmış kaplamalarla öne çıkıyor. Mercedes-Benz kompakt sınıf otomobillerinde bir ilk olan üçüncü koltuk sırasındaki iki adet bağımsız arka koltuk daha geniş bir bagaja gereksinim olduğunda katlanarak zeminde kayboluyor.

Kullanım esnekliği sunan ikinci ve üçüncü koltuk sıraları

İkinci koltuk sırasındaki koltukların sırtlıkları 40:20:40 oranında bağımsız olarak katlanabiliyor ve böylece düz bir yükleme zemini elde edilebiliyor. Arka koltuk minderleri 40:60 olmak üzere iki parçadan oluşuyor ve ikinci koltuk sırası 140 mm kızak üzerinde hareket edebiliyor. İkinci koltuk sırasının sırtlığının 8 kademeli eğim ayarı da konfora ek bir katkı sağlıyor.

İkinci koltuk sırasındaki Easy-Entry (kolay geçiş) fonksiyonu, üçüncü koltuk sırasına geçişi kolaylaştırıyor. Yanlardaki koltuk başlığının üzerinde bulunan emniyet mandalının açılmasıyla koltuk sırtlığı öne doğru katlanıyor ve öne doğru kızakları üzerinde kaydırılabiliyor. İkinci ve üçüncü koltuk sırasında toplam dört adet çocuk koltuğu sabitlenebiliyor.

Özel deri ve açık gözenekli ceviz ağacı

Kestane renk tonunun iç mekânda baskın olduğu Concept GLB’de koltuklar, konsol ve kapı döşemeleri kısmen nappa ve nubuk ile kaplı. Karoser tasarımındaki turuncu kontrast uygulamalar, iç mekânı tamamlamak üzere bazı noktalarda turuncu dikişler ve süslemelerde devreye giriyor. Ön koltukların orta alanlarındaki gözenekli nubuk derinin altında bulunan iki adet paralel turuncu kumaş, minderden başlayarak sırtlık üzerinden devam ediyor ve entegre başlığa kadar uzanıyor.

Ön konsol ve orta konsoldaki ahşap yüzeylerde gözenekli ceviz ağacı kullanılıyor. Söz konusu yüzeylerde petek dokusu dikkat çekiyor. Parlak metal çerçevelere sahip pedallarda da yine aynı petek dokusu kullanılıyor.

MBUX ve Off-Road unsurları

Ön konsolun genel mimarisi Yeni B-Serisi’ndeki konsola benziyor. Sürücünün önündeki geniş ekranlı kokpit ile bilgi ve eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) kullanımı kolaylaştırılıyor ve aynı zamanda uygulama daha keyifli bir hale geliyor. Yeni bir özellik olarak ön konsolun alt kenarında alüminyum bir detaya yer veriliyor. Off-Road imajını güçlü bir şekilde destekleyen bu uygulama, aynı zamanda bir eğlence unsuru olarak da algılanabiliyor. Üç adet merkezi havalandırma ızgarasının altında bilinçli olarak analog görünümdeki butonlara sahip olan bir kumanda paneli yer alıyor.

4 silindirli turbo ile 224 HP/165 kW

Concept GLB, M 260 olarak kodlanan 4 silindirli turbo beslemeli motor ve 8G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile donatılıyor. 224 HP/165 kW ve 350 Nm üreten M 260 kodlu alüminyum bloklu motor; gri döküm silindir gömlekleri ve CONICSHAPE® de dâhil olmak üzere modern motor teknolojisinin bütün nimetlerini bünyesinde barındırıyor. Piston sürtünmesini ve buna bağlı tüketimi azaltmak için silindir gömleğinin alt kenarı daha geniş tutulurken böylece konik, trompet şeklinde bir form elde ediliyor.

Yenilikçi ve akışkan yağ kadar optimize edilmiş piston segmanları da sürtünmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Yüksek güç üretimindeki dayanımı tesis etmek üzere pistonlarda da soğutma kanallarına yer veriliyor ve böylece yanma verimliliği de arttırılıyor. Motor dengeleyici miller ve aktarma noktasında özel sönümleyiciler gibi çözümlerle son derece konforlu bir yapı sunuyor.

Silindir başına dört supap teknolojisine sahip motor CAMTRONIC, değişken supap zamanlaması, değişken supap açılma ayarı gibi çözümleri ile performans ve verimliliği arttırıyor.

Üç farklı sürüş modu ile 4MATIC

Concept GLB değişken tork dağılımı özelliğine sahip sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile donatılıyor. Sportif karakterli dört tekerlekten çekiş sisteminin karakteristiği DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden ayarlanabiliyor. Araçta üç farklı sürüş modu bulunuyor; standart olarak ayarlanan “Eco/Comfort” modunda 80:20 oranında ön ile arka aks güç dağılımı, “Sport” modunda 70:30 ile daha sportif bir sürüş imkânı ve Off-Road modunda ise 50:50 oranında güç dağılımı sunuluyor.