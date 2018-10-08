Mercedes-Benz "Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası"na renk kattı

Mercedes-Benz Türk, Tuna Masters kapsamında 20-23 Eylül tarihleri arasında TEOS ve 4-7 Ekim tarihleri arasında İzmir’in doğal güzellikleriyle tanınan beldesi Alaçatı’da düzenlenen Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası’nın otomotiv sponsorluğunu üstlendi. Mercedes-Benz’in 39 yıllık arazi ikonu Mercedes-Benz G-Serisi’nin en yeni nesli G 500 modeli ve “Türünün X Örneği” olarak Türkiye’de yaklaşık 1 sene içerisinde Pick-Up segmentinde dikkat çeken Mercedes-Benz X-Class, festival boyunca katılımcıların beğenisine sunuldu. Festival katılımcılarının deneyimleme şansı buldukları yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi, E-Serisi, CLS modelleri ve Mercedes-Benz X-Class modelleri ayrıca turnuva boyunca Mercedes-Benz Pop-Up Store bünyesinde de test edildi. Etkinlikler kapsamında en büyük balığı yakalamak için mücadele eden katılımcılar, karada kaldıkları süre boyunca Mercedes-Benz’in alanında keyifli zaman geçirdiler.

Şükrü Bekdikhan: Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası, deniz tutkusu ile otomobil tutkusunu bir arada yaşayan özel bir kitle ile buluşma noktamız oldu.

Spora verdikleri desteğe dikkat çeken ve Festival’in yarışma heyecanına ortak olan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Bu yıl ilk defa sponsor olduğumuz Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası, kendi alanındaki en keyifli organizasyonların başında geliyor. Mercedes-Benz Türk olarak hem sponsorluklarımızda, hem de sosyal sorumluluk projelerimizde uzun soluklu işbirlikleri yapmaya özen gösteriyoruz. Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası, deniz tutkusu ile otomobil tutkusunu bir arada yaşayan özel bir kitle ile buluşma noktamız oldu. Turnuva boyunca bize eşlik eden Yeni Mercedes-Benz G-Serisi yaklaşık 40 senelik bir birikim sonucunda en güncel haline gelen, sadece bir arazi aracı ikonu değil, aynı zamanda çok özel bir yaşam stili konumunda yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz G-Serisi’nin başrolde olduğu organizasyonumuzda ayrıca sektördeki ilklerden olan Mercedes-Benz Pop-Up Store’umuz ile de turnuva katılımcılarının keyfine keyif katmayı amaçladık.” dedi.

Tufan Akdeniz: Aktif yaşam tarzını benimseyenler X-Class’ı tercih ediyor

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “Aktif yaşam tarzını benimseyenler ile Mercedes-Benz X-Class sayesinde sürekli bir araya gelmeye başladık. Markamızın ilk Pick-Up modeli olan Mercedes-Benz X-Class, kullanıcılarına tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik özelliklerini bir arada sunuyor. Türkiye’deki Pick-Up segmentindeki ilk premium seçenek olarak pazarda kendine has bir konuma ulaşan Mercedes-Benz X-Class, Alaçatı Uluslararası Fishing Turnuvası’nda gücünü, dayanıklılığını ve çok yönlü kullanımıyla beğeni topladı. Mercedes-Benz X-Class gibi bir Pick-Up’a sahip olduğunuzda teknenizi denize indirebilir, başka bir şehre ulaşımını sağlayabilir, bütün bunları yaparken premium bir aracın sunduğu konfor ve imkânlardan sonuna kadar yararlanabilirsiniz. Günlük hayatınızda ise Mercedes-Benz konforu ile şehirdeki hayatınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca, verdiğimiz desteği önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz çünkü hayatı dolu dolu ve çok yönlü yaşayanlarla bir arada olmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Spora aralıksız destek sürüyor

Mercedes-Benz Türk, sanat, spor ve eğitim alanındaki sponsorluklarını aralıksız sürdürüyor. 22 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu ana sponsorluğunu, 17 yıldır ise Türkiye Basketbol Federasyonu resmi sponsorluğunu üstlenen Mercedes-Benz Türk; kiteboard sporunu ise 2015 yılında Bozcaada’da düzenlediği “Mercedes-Benz KiteBoard Avrupa Şampiyonası” ile desteklemeye başladı. Şirket, 2016 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiği, kiteboard okulu “KiteMercedes by Bilge Öztürk” ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kiteboard sporcularının gözdesi olan Muğla, Akyaka’daki Akçapınar sahilinde faaliyetlerini sürdürüyor.

