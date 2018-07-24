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Mercedes-Benz 8x2 ADR’li kamyonların teknik taşıma kapasitesi 33,5 tona çıkarıldı

Mercedes-Benz 8x2 ADR’li kamyonların teknik taşıma kapasitesi 33,5 tona çıkarıldı

24 Temmuz 2018 Salı 12:17
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Mercedes-Benz 8x2 ADR’li kamyonların teknik taşıma kapasitesi 33,5 tona çıkarıldı

Mercedes-Benz Actros ürün gamındaki Actros 3232 L 8x2 ve Actros 3242 L 8x2 ADR’li kamyonlar tehlikeli madde taşımacılığında 33,5 ton teknik azami yük ağırlığı (A.Y.A.) sunuyor. Actros 3232 L ADR ve 3242 L ADR araçlar tehlikeli madde taşımacılığına uygun depo yerleşimi ve donanımlarıyla Mercedes-Benz kalitesinin altını çiziyor.
Actros 3232 L ADR ve 3242 L ADR kamyonlar kalitesi, donanım ve sahip olduğu iç tasarımı ile sürücüsüne konforlu bir yaşam alanı sağlıyor. Mercedes-Benz Actros nakliye araçları Mercedes PowerShift 3 otomatikleştirilmiş şanzımana, 2.3 metre genişliğinde StreamSpace kabine ve 170 mm’lik motor tüneline sahip.

Ekonomik ve daha uzun ömürlü motor

Actros kamyonlarda Mercedes-Benz’in çevre dostu, ekonomik ve güçlü; SCR, EGR ve DPF tekniği kullanılarak düşük devir sayılarında yüksek güç üreten 12,8 lt hacimli OM 471 ve 7,7 lt hacimli OM 936 Euro 6 motorları kullanılıyor. Bu motorlar sunduğu düşük yakıt tüketimi, bir önceki jenerasyona göre % 20 daha uzun ömrü ve yüksek motor freni performansı ile öne çıkıyor.
 

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