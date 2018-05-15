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Mercedes-Benz, 2018’in en iyi işverenleri arasında yer aldı

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Great Place to Work Enstitüsü’nün Türkiye’de bu sene 6. kez düzenlediği Türkiye'nin En İyi İşverenler araştırmasında “2018’in en iyi işverenleri” arasında yer aldı.

Mercedes-Benz, 2018’in en iyi işverenleri arasında yer aldı

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Great Place to Work Enstitüsü’nün Türkiye’de bu sene 6. kez düzenlediği Türkiye'nin En İyi İşverenler araştırmasında “2018’in en iyi işverenleri” arasında yer aldı.

15 Mayıs 2018 Salı 14:58
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Mercedes-Benz, 2018’in en iyi işverenleri arasında yer aldı

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler İK uygulamalarında ortaya koyduğu başarılı ve etkin çalışmalardan dolayı, Great Place to Work Enstitüsü’nün kurum kültürleri ile fark yaratan şirketleri ödüllendirdiği Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasının, 50-250 çalışan sayısı kategorisinde 2018’in en iyi işverenlerinden biri olarak belirlendi.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ödülü, çalışanlar arası iletişimde şeffaflık, çalışan gelişimi için verdiği destek, çalışanların birbirine duyduğu güven ve sağladığı aile ortamı dolayısıyla elde etti.
3. kez en iyi işveren oldu
Daha önce 2014 ve 2015 yıllarında Avrupa İş Dünyası Ödülleri'nde Onur Kurdelesi Ödülü’nü alarak Avrupa’da “Yılın İşvereni” seçilen Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Türkiye, 2013 ve 2014 yıllarında da “Great Place to Work” ödülleri kapsamında üst üste iki yıl “Finans Sektörünün En İyi İşvereni” seçilmişti. 
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Yönetici Direktörü Gerhard Gross konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Tüm dünya genelinde Mercedes-Benz ailesi içerisinde birbirinden kıymetli çalışanlara sahibiz. Türkiye’deki bu muhteşem takım, yüksek şirket bağlılığı ve yetkinliği ile bütün başarılarımızın tek sebebidir“ dedi.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler İnsan Kaynakları Müdürü Merve Şimşeker ise alınan ödülle ilgili, “Şirket olarak her zaman beraber çözüm üretmeye, emek harcamaya, insanların hayatına değer katmak için aynı motivasyonla hareket etmek gerektiğine inandık. Şirket içinde işe alımdan, eğitim ve gelişime, performans ve yetenek yönetiminden, motivasyon ve iç iletişime kadar her alanda çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artıracak çalışmalara yer vermeyi kendimize ilke edindik. Bu şekilde birbirinden önemli işler başarıp, güven içerisinde çalışan bir aile olduk. Şirket kültürümüzü doğru bir şekilde yorumlayan ve bu güzel sinerjinin oluşmasına katkı sunarak, Türkiye’nin en iyi işverenlerinden biri seçilmemizi sağlayan tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 

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