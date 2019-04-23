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Maxion İnci’ye ihracat performans ödülü

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 41’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında başarılı kurumları belirledi. Cirosunun yüzde 50’den fazlasını ihracattan elde eden Maxion İnci, “İhracat Performansı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Maxion İnci’ye ihracat performans ödülü

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 41’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında başarılı kurumları belirledi. Cirosunun yüzde 50’den fazlasını ihracattan elde eden Maxion İnci, “İhracat Performansı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

23 Nisan 2019 Salı 14:32
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Maxion İnci’ye ihracat performans ödülü

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 41’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında “İhracat Performansı, İhracat Artışı, Patent ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alanlarında başarılı kurumları belirledi. “İhracat Performansı” kategorisinde Maxion İnci üçüncülük ödülüne layık görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın takdim ettiği ödülü Maxion İnci adına Maxion İnci Alüminyum Genel Müdürü Ali Altınkaya aldı.

Altınkaya: 5 kıtaya gerçekleştirdiğimiz ihracatla sektör lideriyiz

Avrupa’nın tek lokasyondaki en geniş ürün yelpazesine sahip jant üreticisi Maxion İnci Jant Grubu’nun cirosunun yüzde 80’ini 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye yaptığı ihracattan elde ettiğini vurgulayan Altınkaya, “Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ile sadece 7 yılda toplam 150 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Maxion İnci ve Maxion Jantaş şirketlerimizde toplamda sahip olduğumuz 12 milyon jant üretim kapasitemizle ve 5 kıtaya gerçekleştirdiğimiz ihracatla sektörün lideri konumunda olmaktan gurur duyuyoruz. Ciromuzun yüzde 80’ini ihracattan elde eden bir şirket olarak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

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