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Marmaris’te düzenlenen ralli, Türkiye’ye yeni kapılar açtı

Marmaris’te düzenlenen ralli, Türkiye’ye yeni kapılar açtı

18 Eylül 2018 Salı 11:25
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Marmaris’te düzenlenen ralli, Türkiye’ye yeni kapılar açtı

Türkiye’ye 8 yıl aradan sonra geri dönen ve Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10’uncu ayağı olan Rally Turkey’in başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından ülkemiz adına güzel gelişmeler yaşanıyor. 4 gün süren yarışları Marmaris’te takip eden dünyadaki otomobil sporlarının en tepe ismi olan FIA Başkanı Jean Todt ve Rusya Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı ve Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı General Viktor Nikolayeviç Kiryanov Türkiye ile ilişkileri en üst noktaya taşımak istediklerini belirtti.

Muğla ve çevresinde düzenlenen, toplamda 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı ve 17 etaptan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Rally Turkey başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından ülkemiz adına önemli gelişmeler yaşanıyor.

Unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yaptıklarını belirten TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı; “Tüm dünyanın heyecanla beklediği Rally Turkey’i en iyi şekilde tamamladık. Bu organizasyon ülkemizin prestiji ve ilişkileri için oldukça önemliydi. Parayla asla bedeli olmayan ve gıpta edilen bir organizasyona imza attık. 1 milyondan fazla kişi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Denize sıfır koşulan etaplarımızı 50’den fazla tekne izledi. Seneye 500’den fazla teknenin yarışları takip edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

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