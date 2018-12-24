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MAPFRE Sigorta’dan MİXTRAFİK

MAPFRE Sigorta, geniş kapsamlı trafik sigortası paketi MİXTRAFİK ile zorunlu trafik sigortası, yol yardım, onarım desteği ve ikame araç gibi birçok güvenceyi bir arada sunuyor.

MAPFRE Sigorta’dan MİXTRAFİK

MAPFRE Sigorta, geniş kapsamlı trafik sigortası paketi MİXTRAFİK ile zorunlu trafik sigortası, yol yardım, onarım desteği ve ikame araç gibi birçok güvenceyi bir arada sunuyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:38
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MAPFRE Sigorta’dan MİXTRAFİK

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE Sigorta, MİXTRAFİK ile trafik sigortasına yepyeni bir bakış açısı getiriyor. MİXTRAFİK,Zorunlu trafik sigortasına ek olarak yol yardımı, lastik tamiri, mini onarım, oto cam değişimi, ikame araç gibi bir çokek güvenceyi de tek bir poliçede sağlayarak aracınızı güvence altına alıyor. Yaralanma ya da ani hastalık durumunda hastaneye nakil hizmetini de kapsayan MİXTRAFİK, araç kullanıcılarına trafik sigortasının çok ötesinde bir güvence sağlıyor.

MİXTRAFİK’in “MixTrafik”, “MixTrafix+” ve “MixTrafik Ekstra” olmak üzere trafikte ek güvence sunan, farklı kapsamlara sahip üç ayrı paketi bulunuyor. “MixTrafik” paketi genişletilmiş yol yardımı ve ferdi yardım hizmetlerini kapsarken,“MixTrafix+” bu hizmetlere ek olarak oto cam değişim hizmetini de içeriyor. “MixTrafik Ekstra”da ise genişletilmiş yol yardımı, ferdi yardım ve oto cam değişim hizmetlerine ek olarak lastik hasar onarımı, mini onarım ve ikame araç hizmetleri de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
MapfreMixtrafik
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