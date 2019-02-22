LEXUS TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ ATAMA

2004’ten beri otomotiv sektöründe kariyerini sürdüren Tarık Batumelli, 2011 yılından bu yana Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. bünyesinde Bölge Müdürü olarak görev yapmaktaydı. İş yaşamına farklı firmalarda Satış Bölümü’nde görev yaparak başlayan Batumelli, premium modeller sunan Lexus markasının yeni açılan iki showroom’undan ve Türkiye’deki satış operasyonundan sorumlu olacak.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji mezunu olan Batumelli’nin hobileri arasında müzik, yelken, tarih ve seyahat bulunuyor.