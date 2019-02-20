Kuralkan bayi sistemini değiştirdi

Dünya motosiklet devi Bajaj’ın Türkiye Distribütörü de olan Kuralkan, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek; satış ve pazarlamanın internet üzerinden yapılacağı “yeni iş modelini” devreye aldı. Kuralkan ayrıca, efsane model Kanuni”nin üretimine 3 yıl aradan sonra yeniden başlarken, 60 bin metrekarelik fabrikasında motosiklet “Kanuni ve Bajaj’ın” 11 farklı modelini üretecek. “Ülkemize de Ekonomimize de Güveniyoruz”

Kuralkan A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, 2019 yılına iki önemli kararı hayata geçirerek başladıklarını belirterek “Kuralkan olarak 2019 yılına hızlı bir giriş yaptık. Bu yıl bizim için önemli bir yıl olacak. İlk olarak sektörümüzde öncü bir rol üstlenerek yeni bir satış sistemini devreye aldık, diğer taraftan ise üretimine 3 yıl ara verdiğimiz efsane modelimiz Kanuni’nin üretimine yeniden başladık. Kuralkan olarak öncelikle zor dönemden geçtiğimiz şu günlerde yeni yatırımlarla karşınıza çıkmanın mutluluğunu yaşarken, ülkemiz adına da yararına inandığımız bir işe başlamanın huzuru içindeyiz. Ülkemizin potansiyeline, ekonomisine ve geleceğine güvenimiz sonsuzdur ve gelecekte bu ülkeye güvenenlerin daha kazançlı çıkacağına olan inancımız da tamdır” dedi.

Son dönemde motosiklet sektöründe daralmaların yaşandığını ve satışların önemli oranda gerilediğini kaydeden Ata şunları söyledi; “Bu durum bizleri ve bayilerimizi zorlamaktaydı. Ürüne yatırım yapan ancak bu ürünü satamadığında yapmış olduğu yatırım nedeniyle büyük kayıplar yaşayan bayilerimiz için bir çözüm bulma yoluna gittik. Satışları artırmak için sektörde yeni bir iş modeline ihtiyaç vardı. Dünyada ve ülkemizde çok farklı sistemleri inceledik. Dijitalleşmenin artık dünyayı egemenliği altına aldığını ve artık insanların ayrılmaz bir parçası olduğunu gördük. Kuralkan olarak

buradan hareketle hem bize hem bayilerimize hem de tüketiciye uygun bir çözümde karar kıldık ve yeni iş modelimiz “On-line e kuralkan’’ satış sistemini hayata geçirdik. Bu sistem herkesin kazanacağı bir sistem. Uygulamaya aldığımız bu yeni iş modeli ile gerek bayilerimize gerekse tüketicilerimize çok fayda sağlayacağına inanıyoruz.

“Bayi Riski Sıfırlanacak’’ Bu sistemin hayata geçmesiyle yetkili satıcıların öz sermayelerini ürün için yatırmalarının gerekmeyeceğini dile getiren Ata “ Sektörde bir ilk olan bu yeni iş modeli ile bayilerimiz ana sermayelerini ürün için kullanmayacaklar. Kuralkan ve yetkili satıcılar arasındaki para ile iş yapış şeklini ortadan kaldırıyoruz. Artık tüketiciler satın almak istedikleri motosiklet siparişini on-line olarak e-Kuralkan’a verecekler. Teslimatlar ve test talepleri bayiler kanalı ile gerçekleşecek Yeni iş modelimiz ile bayilerimiz birer çözüm ortağımız olacak ve işlerine devam edecekler ve finans ile uğraşmayacaklar, sadece satışa yoğunlaşacaklar. Bu sistemle daha önce yüzde 8-10 olan kar marjları zor dönemlerde yüzde 1’e hatta 0’a iniyordu. Şimdi yeni sistemimizle bu kar marjı yüzde 4-5 oranında olacak. Ayrıca kalan yüzde 4-5 oranı da tüketiciye yansıtacağız. Bu sistemi “satış sizden, finans yönetimi bizden” olarak adlandırıyoruz” diye konuştu. Ata, Kuralkan tarafından devreye alınan yeni iş modeli ile ilgili sözlerine şöyle devam etti; “Durgunluğun yaşandığı dönemlerde bayilerin yaşadığı finansal zorluk, kar marjlarını ortadan kaldırmakta ve onları risk altına sokmaktaydı. Kuralkan olarak bir markanın bayileri bu yükten ve riskten kurtarması ve elini taşın altına koyması gerektiğine inandık. Bu sistemi hayata geçirerek, bayilerimizin yaşaması muhtemel riskleri sıfırlamış olacağız. Artık bayilerimiz yatırım yapmadan tüm riskin ana firmada olacağı bir sisteme geçecekler. Bunu kazan-kazan sistemi olarak da adlandırabiliriz. Kuralkan, uygun ve tek fiyat uygulamasına geçecek ve tüketici için ödeme olanakları çeşitlendirilecek. Önümüzdeki 2 yıl içinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde yeni showroomlarımız da açılacak. İstanbul merkez showroom uygulamamız başladı. Ayrıca 7/24 hizmet hattımız devreye girecek ve satış sonrası servis hizmeti noktalarımıza yeni yatırımlar yapacağız.”

“Ayda 5 bin Motosiklet Üretim Kapasitesi ”Düzenlenen toplantıda ikinci yatırım kararını da açıklayan Ata, ayda 5 bin adetlik motosiklet üretme kapasitesine sahip tesisi yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyleyerek “Adı efsaneleşmiş olan Kanuni markamızı 3 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başlıyoruz. Kanuni modelimizin 8 versiyonu olacak. Bajaj motosikletleri ve üreteceğimiz ATV’ler ile birlikte toplam model sayımız 11 olacak. Motosikletlerin hepsi Euro4 standartlarında çevre dostu ürünlerden oluşuyor. Kanuni markamız ile birlikte en yeni modellerimizi ilk olarak 21 Şubat Perşembe günü başlayacak Motorbike 2019’da müşterilerimizin beğenilerine sunacağız ve cazip fiyatlarımızı açıklayacağız. Mart ayından itibaren Kanuni modellerimizin üretimine başlayacağız ve nisan ayından itibaren pazara sunacağız” şeklinde konuştu.60 bin metrekarelik kapalı alanıyla Kuralkan’ın kendi sektöründe en büyük üretim tesisine sahip firma olduğunu da dile getiren Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, Kanuni modellerinin 50-125cc, Bajaj modellerinin de 150-200 cc arasında üretileceğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

“Bajaj olarak segmentimizde pazarda yüzde 17’lik bir paya sahibiz. Yeniden üreteceğimiz Kanuni modelleri ile Bajaj’ın olmadığı segmentlerde olacağız. Bunlardan biri de 50 cc motor kapasitesine sahip motosikletlerin bulunduğu segment. 2018 yılında %20’lik bir pazar oranına ulaştı. Türkiye’de 50cc’nin bazı kendine ait özellikleri var. B sınıfı otomobil ehliyet ile kullanılabiliyor, MTV’den de muaf olduğu için şu an çok tercih ediliyor. Bunun yanında ATV de yine büyüyen bir segment. Türkiye’de özellikle kırsal kesimlerde insanlarımızın ulaşımda artık traktör yerine kullandığı bir araç olduğunu görüyoruz. Bayilerimize hiçbir yük getirmeden, yeni sistemimiz ile en yeni ürünlerimizi pazara sunmaya başlıyoruz”