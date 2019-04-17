Kordsa ve Continental'den devrimci AR-GE yatırımı

Lastik endüstrisini açık inovasyon anlayışları ile dönüştürmeyi hedefleyen Kordsa ve Continental, AR-GE güçlerini birleştirdi ve kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştırmak için sektörde kullanılan yaklaşık 1 asırlık formülün yerine geçebilecek yeni bir yapıştırıcı standardı geliştirdi. 17 Nisan’da yapılan lansman toplantısında, taraflar ortak geliştirdikleri yeni teknoloji CoKoon ile ilgili yaptıkları çalışmaları ve endüstrinin yeni standardı olması hedeflenen bu yeniliğin detaylarını paylaştılar. Bu birliktelik hem üründe hem de iş modelinde yenilik sunuyor.

Tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan yeni teknoloji, lastiğin güvenlik ve performansından ödün vermeden, 1 asra yakındır sektör standardı olan formülde yer alan resorsinol ve formaldehite alternatif. Continental, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sahip oldukları açık inovasyon anlayışıyla, pazarın ekonomik, kolay ulaşılabilir, sürdürülebilir teknoloji ihtiyacına cevap verebilmekten gurur duyduklarını belirten Kordsa CEO’su Ali Çalışkan şunları dile getirdi: “Sektöre çevre dostu ve sürdürülebilir alternatif bir çözüm sunmak için Kordsa olarak biz 9 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Ar-Ge ekiplerimiz bu teknolojiyi geliştirmek için 9 yılda, 11.240 test yaptılar ve gecelerini gündüzlerine katarak 15.800 iş saati harcadılar. Continental’in de aynı doğrultudaki vizyonu sayesinde güçlerimizi birleştirdik. Yeni teknolojimiz CoKoon üretimde ek maliyet gerektirmiyor. Mevcut ekipman kullanılarak tekstil ve kauçuğu yapıştırmak mümkün. Continental ile hiçbir lisans ücreti talep etmeden lisans havuzuna dahil olmak isteyen herkese CoKoon teknolojisini kullanmasını sağlıyoruz. Sadece bir ay içinde, TireTech 2019 fuarında sektörde yer alan firmalarla buluşturduğumuz CoKoon teknolojisini kullanmak için 20 firma numune talebi ile başvuruda bulundu. Bunun sektörün yeni yapıştırma standardı olmasını hedefliyoruz. Bunu desteklemek için de sadece üründe değil, iş modelinde de bir yenilik sunuyoruz. Kurduğumuz ücretsiz lisanslama modeli, herkesin bu teknolojiye kolayca ulaşmasını ve geliştirme yapmasını tevşik ediyor. Bu sayede teknolojimizi daha ileri taşıyacak, kendi sektörümüzde standartlaşmanın yanı sıra farklı sektörlerde, farklı alanlarda da kullanımını yaygınlaştırabileceğiz.”

Bu iş birliğinin ürünü CoKoon yapıştırma teknolojisi ile sektörde yaklaşık 1 asırdır kullanılan kimyasallar resorsinol ve formaldehit olmadan ve üretim ekipmanını değiştirmeden tekstil ve kauçuğu yapıştırmak mümkün

İsteyen tüm lastik ve mekanik kauçuk ürün üreticileri ile tekstil şirketleri, bu yeni çevre dostu güçlendirme teknolojisinden ücretsiz faydalanabilecek

CoKoon teknolojisinin yanı sıra inovasyonda yeni bir ticari model de oluşturan Kordsa ve Continental, geliştirdikleri teknolojinin lisansını, bağımsız bir hukuk firması aracılığıyla oluşturdukları lisans havuzuna dahil olan kurum ve kuruluşlarla ücretsiz paylaşıyor

İlk 1 ayda 20 firma bu lisans havuzuna katılmaya ilgi gösterdi

Bu teknolojiyle ilgilenenler ilk laboratuvar numunelerinden talep edebilir

Kordsa’nın lastik yatırımları devam ediyor. İzmit’te 100 milyon TL yatırım ile kurulan yeni hat bu ay sonunda devreye alınıyor.

Daha detaylı bilgi için www.cokoon.com adresi ziyaret edilebilir.

Kordsa Hakkında:

Kordsa; lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusudur. Lastik güçlendirme teknolojileri pazarının dünya lideri Kordsa, Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan üretimiyle güçlendirme teknolojilerini tüm dünyaya sunmaktadır. Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerinde temel alan Kordsa, 770 patent başvurusuna sahiptir.