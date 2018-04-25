Korando Sports Pick-Up’larda bahar İndirimleri başladı

Korando Sports 4X2 ve 4x4 seçenekleriyle hem özel hayatınızda hem de iş amaçlı kullanabileceğiniz konfor ve performansı aynı anda sunan bir pick-up olarak rakiplerinden ayrışıyor.

Korando Sports’da ön fren hava soğutmalı disk, emniyetli fren mesafesi sağlarken aşınmayı ve sarsıntıyı en aza indirir.



Hava soğutmalı diskler, %20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Ayrıca daha dengeli olarak seyahat etmeyi sağlarken savrulmayı engeller. Süspansiyon sistemi helezon olması sebebiyle otomobil konforunda seyahat sağlar. Korando Sports otomobil konforunda iç ve dış dizayna sahiptir. Hafta sonları şehrin karmaşasından uzaklaşıp muhteşem mekanların keşfinde yol arkadaşınız oluyor.