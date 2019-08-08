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ŠKODA’dan sıfır faizli Superb ve Octavia fırsatları

ŠKODA’dan sıfır faizli Superb ve Octavia fırsatları

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
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ŠKODA’dan sıfır faizli Superb ve Octavia fırsatları

Skoda Ağustos ayı boyunca, sıfır kilometre Superb ve Octavia satın almak isteyenlere çok cazip fırsatlar sunuyor. Markanın amiral gemisi modeli Superb ve markanın kalbi konumundaki Octavia‘ya, 50 bin TL‘ye 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası ile ulaşmak mümkün.

Zengin donanımı, verimli motorları ile markanın amiral gemisi Superb, aynı zamanda sınırlı sayıda model için geçerli yüzde 5’e varan kampanya indirimiyle sunuluyor. Skoda Superb‘e, hurda teşvik indirimiyle beraber 169 bin 397 TL’den başlayan fiyatlarla ulaşılabiliyor.

Geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle öne çıkan Octavia ise, Ağustos ayında yüzde 6’ya varan kampanya indirimine sahip. Tercihe göre DSG otomatik şanzımanla eşleştirilebilen Octavia, station karoser olan Combi versiyonuyla da tercih edilebiliyor. Hurda teşvik indirimiyle 135 bin 550 TL başlangıç fiyatına sahip Octavia’nın 1.6 TDI dizel otomatik versiyonu ise, Ağustos ayına özel olarak 165 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Son Güncelleme: 08.08.2019 17:29
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