ŠKODA Frankfurt’ta elektrikli modellerini sergiledi

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda şarjlı hibrit Superb iV, Superb Combi iV, Superb iV Sportline ve yüzde 100 elektrikli Citigoe iV modelleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Skoda’nın Frankfurt’ta sergilediği CITIGOe iV, markanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Şehir için kullanım için kusursuz bir sıfır emisyonlu otomobil olan CITIGOe iV, 61 kW elektrik motoruna sahip ve lityum iyon bataryasıyla 265 kilometre menzil sunuyor. 40 kW DC hızlı şarj ile, sadece 1 saatte yüzde 80 kapasitesini doldurmak mümkün.

Skoda Citigoe iV

Skoda, 2025’te elektrikli araçların toplam satışın yüzde 25’ini temsil edeceğini tahmin ediyor. Bu hedefe ulaşmak için ise marka 2022’de Skoda iV ürün gamına 10 elektrikli model ekleyecek.

Skoda Scala

Monte Carlo ve CNG modelleri

Skoda motorsporlarındaki başarılı tarihini Monte Carlo modelleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Sportif ve daha dikkat çekici tasarımların öne çıktığı Monte Carlo ailesine, Frankfurt fuarıyla birlikte Scala ve Kamiq de katılıyor. Efsanevi Monte Carlo Rallisi’nde birçok önemli galibiyetlere imza atan Skoda, 1936 yılında ilk kez Monte Carlo ismini taşıyan bir limitli model çıkarmıştı.

Skoda Scala Kamiq Monte Carlo

Skoda, Frankfurt fuarıyla birlikte ürün gamına çevreci ve yüksek verimliliğe sahip CNG modellerini de katmaya hazırlanıyor. CNG ile çalışan SCALA G TEC ve KAMIQ G-TEC modellerinin yıl sonunda satışa sunulması planlanıyor.