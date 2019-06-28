Klasik araç festivali başladı

Filmlere konu olmuş, zamanında herkesin hayranlıkla baktığı, sahiplerinin üzerine titrediği klasik araçlar ile nostalji dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenler “2. Klasik Araç Festivali’nde” buluştu. TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen festivalde 600’den fazla klasik otomobil, ticari araç ve motosiklet sergilendi. Klasik araç tutkunlarının akın ettiği fuarda, en hızlı, en yaşlı, en pahalı, en nadir bulunun araçlar büyük ilgi topladı. Ayrıca özel bölümlerde sergilenen merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın içinde vefat ettiği 1970 model Mercedes ambulans, Nuri Alço’nun klasik BMW’si, Celebrity Kustoms markasıyla dünya çapında tanınan John D’Agostino’nun özel yapım klasik otomobili, Hollywood ve Yeşilçam ünlülerinin otomobilleri de ziyaretçilerin akın ettiği yerlerden biri oldu. 30 Haziran Pazar gününe kadar sürecek festivalde, klasik araçların yanında birçok renkli aktivite de düzenlenecek.

AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı

Tayalı “Amacımız Klasikleri Sevdirmek”

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen“2.Klasik Araç Festivali’nin’’ açılışında konuşan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, ziyaretçilerin Avrupa ve Amerika’da yapılan klasik otomobil festivallerinin bir benzerini, belki de birebir minyatürünü yani klasik araçlarla ilgili her şeyi bulabilecekleri belirterek şunları söyledi;

“Geçtiğimiz yıl bu festivali klasik otomobil festivali olarak düzenlemiştik. Bugün 600’den fazla aracın katılımıyla kapsamımımız genişledi ve ismimizi Klasik Araç Festivali olarak değiştirdik. 30 yaşını aşmış otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet ve bilumum motorlu araçlar Antika veya Klasik olarak kabul ediliyor. Federasyonumuzun amacı, tarihi değeri haiz antika eşya veya klasik, motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha da önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesine imkan vermek. Ve daha da önemlisi bu tarihi taşıt mirasımızın korunması. Sesimizi duyurabilmek adına yaptığımız etkinliklerden biri de geçen sene başlattığımız Uluslararası Klasik Araç Festivali. Geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmaya, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdirmeye bunun ne kadar özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Tüm bunlarla da farkındalık yaratıp devlet nezdinde bu otomobillerin mevzuatlarıyla ilgili problemlerine çözümler bulabilmeyi amaçlıyoruz.”

Tayalı, Türkiye’nin her noktasından gelen 600’e yakın klasik aracın ziyaretçilerini en az yarım yüzyıl öncesine taşıyacağını da sözlerine ekleyerek” Klasik araçlarının sergilenmesinin yanında workshoplar yapacağız. Kırmızılı Çocuklar Derneği ile sosyal sorumluluk projesi çalışması, Çocuklar için oyun- eğlence ve workshop alanları, Çocuklarla Volkswagen ve trabant otomobilleri boyama etkinliği, klasik otomobillerle ilgili video gösterimleri, söyleşiler, mini konserler, dans Showlar, yedek parça, çıkma parça, aksesuar, vintage objelerin satılacağı standlarımız da festivalimizin bir parçası olacak. Ayrıca yaklaşık 30 otomobilin katılımıyla gerçekleşecek olan Klasik Otomobil Müzayedesi de festivalin heyecanı yüksek ilgi çekecek bölümlerinden biri olacak” dedi.

Hollywood Ünlülerinin Klasikleri de Festivalde

Bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalde Rock’n Roll’un efsanesi Elvis Presley’in 1954 model Cadillac marka otomobili ve sinemacı kimliği ile olduğu kadar hızlı yaşam tarzıyla da adından hala söz ettiren Marilyn Monroe’nun hayattayken kullandığı 1956 Model Ford Thunderbird’ü en nadide parçalar arasında yer aldı. Bunların yanında ayrıca; Steve McQueen’in 1960 Porsche 356’sı, Harry Potter’ın 1959 Ford Anglia’sı, Fenomen dizi Kara Şimşek’te kullanılan 1982 Pontiac Transam’ı, seksenlerin unutulmaz televizyon dizisi Dallas’ta kullanılan 70’li yıllara ait Chevrolet pick-up, bir nesile ilham veren VW Herbie, efsane Aston Martin model otomobiller de festivalde yer alarak anıları yeniden canlandırdı.

Şoför Nebahat filminde kullanılan 1951 model Plymouth

Yeşilçam da Unutulmadı

Festivalde genç yaşlı herkese nostalji rüzgarı estiren Yeşilçam ünlülerinin kullandıkları otomobiller de ayrı bir bölümde yer aldı. Bunlar arasında; Türk sinemasında babacan tavırları, tatlı sert karakteri ile unutulmaz oyuncuları arasında kendine özel bir yer edinen Hulusi Kentmen’in yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline Convertible, “Şoför Nebahat” filminde usta oyuncu Fatma Girik’in, babası öldükten sonra şoförlük yapmak zorunda kalarak kullandığı 1952 model Plymouth Sedan marka araç da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Zeki Alasya’nın 1960 model Chevrolet Impala’sı, Müzeyyen Senar’ın sıfır olarak ilk satın aldığı ve uzun yıllar severek kullandığı 1970 Anadol’u, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i ve Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet Belair’i de ziyaretçileri Türk sinemasında bir yolculuğa çıkararak anıları canlandırdı. Festivale gelen ziyaretçiler bir de sürpriz yaşadılar. İlk Türk otomobili Devrim’in replikası sinema alanında sergilenirken, filmi de sürekli gösterimde oldu.

En pahalı (1 milyon dolarlık) Rolls Royce - 1934 model

Festivaldeki “En Pahalı, En Yaşlı, En Hızlı Klasikler”

İkinci kez düzenlenen “Klasik Araç Festivali’’; zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini de otomobil severler ile buluşturdu. Festivalde 1934 model Rolls Royce 1 milyon dolarlık fiyatıyla en pahalı otomobil olarak dikkat çekerken, festivalin en hızlısı 300 km sürate ulaşabilen 1997 Ferrari F355 Spider oldu. En yaşlı otomobil olarak 1926 Ford Model T sergilenirken, çok nadir bulunan posta aracı 1929 Ford Model A40 Mail Truck da otomobil tutkunlarının göreceği ender araçlardan biri olarak ilgi topladı.

Marilyn Monroe'nun otomobili

Müzayede Nefes Kesecek

Festivalin son günü olan 30 Haziran’da yaklaşık 30 klasiğin katılacağı bir müzayede de gerçekleştirilecek. Clark Gable’dan Marilyn Monroe’ya, Steve McQueen’den Elvis Presley’e kadar ünlülerin de kullandığı klasik otomobiller, müzayede ile satışa çıkacak. Yoğun bir katılım beklenen açık artırmaya zamanının en popüleri olan 30 klasik otomobil yeni sahiplerinin olacak.

Ayrıca kamyonlar ve eski otobüslerin de katılacağı festivalin giriş ücreti 15 TL olarak belirlenirken, biletler biletix ve kapı girişinde temin edilebilecek.

4. Cumhurbaskani Cemal Gürsel'in arabası: 1967 model Cadillac

Turgut Özal'ın vefat ettiği ambulans

En Nadide Klasik Araç