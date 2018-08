‘KiteMercedes by Bilge Öztürk’ Muğla Akyaka’da Kiteboard tutkunlarını ağırlıyor

Mercedes-Benz Türk’ün 2016 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiği, kiteboard sporunun öğretilmesi, icra edilmesi ve bilinirliğinin artırılması amacıyla kurulan kiteboard okulu ‘KiteMercedes by Bilge Öztürk’, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kiteboard sporcularının gözdesi olan Muğla, Akyaka’daki Akçapınar sahilinde faaliyetlerini sürdürüyor. 2018 yılında da spora olan desteğini sürdüren Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda ‘KiteMercedes by Bilge Öztürk’ okulunda kiteboard dersi almak isteyen Mercedes-Benz müşterilerine yüzde 40 indirim sağlıyor.

Mercedes-Benz Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, sporun farklı kollarına verdikleri uzun soluklu desteklerin altını çizerek; “Mercedes-Benz Türk olarak müşteri talep ve ihtiyaçlarını her zaman en üst düzeyde karşılamaya çalışıyor, müşterilerimize Mercedes-Benz markasının bir otomotiv markasından çok bir yaşam biçimi olduğunu farklı sponsorluk ve yenilikçi uygulamalarımız ile deneyimletiyoruz. Futbol veya basketbol gibi sporlara verdiğimiz uzun soluklu desteklerimizi bu dallarla sınırlandırmıyor, kiteboard gibi, Mercedes-Benz araçlarının dinamizm ve özgür ruhuna sahip bir kulvarda da sponsorluklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, cesaretlendirilmeleri ve bu alanda yeni milli sporcular olarak yetiştirilmelerine destek olmak adına Kiteboard alanında da sponsorluk faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 3 yıldır büyük bir ilgi gören okulumuza verdiğimiz desteği, futbol ve basketbolda olduğu gibi uzun seneler sürdürmeyi hedefliyoruz.” şeklinde yorum yaptı.

‘KiteMercedes by Bilge Öztürk’te her seviyeden öğrenciye eğitim

22 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğunu, 17 yıldır ise Türkiye Basketbol Federasyonu sponsorluğunu üstlenen Mercedes-Benz Türk; kiteboard sporunu ise 2015 yılında Bozcaada’da düzenlediği ‘Mercedes-Benz KiteBoard Avrupa Şampiyonası’ ile desteklemeye başladı.

Okula adını veren milli sporcu Bilge Öztürk, 2011 yılından bu yana lisanslı sporcu olarak birçok uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil etti. Dünya Gençler ve Masterlar Şampiyonası’nda 4’üncülük ve 2015 Mercedes-Benz Avrupa Şampiyonası’nda Masterlar Klasmanı’nda 1’incilik ve Kadınlar Genel Klasman’da 5’incilik gibi pek çok başarıya imzasını atan Öztürk, hydrofoil ve slalom disiplinlerinde ise Türkiye Şampiyonluğu’na sahip.

Bünyesinde Uluslararası ve Türkiye Yelken Federasyonu tarafından verilen eğitmenlik belgelerine sahip (IKO, KB4 ve KB5) uzman eğitmenler ve milli sporcuların bulunduğu okulda, free-style (akrobasi), Olimpiyat disiplin olan formula ve hydrofoil’in de aralarında bulunduğu her disiplinde, sadece ileri seviyede değil, başlangıç ve orta seviyede sporculara da eğitim veriliyor. Üç yıl önce açılan okulda bugüne kadar yaklaşık 1500 kişiye kiteboard eğitimi verildi.

Kiteboard Sporu

Uçurtma sörfü de denen ve Türkiye’de özellikle son 10 yıldır ilginin hızla arttığı kiteboard, 2016 Rio Olimpiyatları ile olimpik bir spor dalı haline geldi. Kiteboard, güçlü bir uçurtma ve bir board yardımıyla sörfçünün su üzerinde hareket etmesiyle yapılıyor.