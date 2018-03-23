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KIA iF tasarım ödüllerini toplamaya devam ediyor!!!

Aldığı tasarım ödülleri ile adından sıkça söz ettiren KIA, bir kez daha “iF Tasarım Ödülleri” (iF Design) tarafından ödüllendirildi. 2018 iF Tasarım Ödülleri çerçevesinde KIA’nın Stinger, Stonic ve Picanto modelleri bu yıl da ödülleri topladı. Dokuz yıldır üst üste ödül alan ve son iki yıldır üç ödül birden alma başarısını gösteren KIA, iF tasarım ödül sayısını 15’e çıkarttı…

KIA iF tasarım ödüllerini toplamaya devam ediyor!!!

Aldığı tasarım ödülleri ile adından sıkça söz ettiren KIA, bir kez daha “iF Tasarım Ödülleri” (iF Design) tarafından ödüllendirildi. 2018 iF Tasarım Ödülleri çerçevesinde KIA’nın Stinger, Stonic ve Picanto modelleri bu yıl da ödülleri topladı. Dokuz yıldır üst üste ödül alan ve son iki yıldır üç ödül birden alma başarısını gösteren KIA, iF tasarım ödül sayısını 15’e çıkarttı…

23 Mart 2018 Cuma 16:22
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KIA iF tasarım ödüllerini toplamaya devam ediyor!!!

KIA Motors heyecan uyandıran tasarımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor… Bugüne kadar çok sayıda tasarım ödülü alan KIA, bu yıl da üç modeli ile iF Tasarım Ödülleri’ne damgasını vurdu. Spor sedan Stinger, kompakt crossover Stonic ve şehirli Picanto modelleri ile ödüle layık görülen KIA, bir kez daha tasarım konusundaki iddiasını gözler önüne serdi. 1953 yılından bu yana tasarımda mükemmelliği temsil eden dünyanın en önemli ve en prestijli ödüllerinden iki yıldır üst üste üç ödülle dönen KIA, aynı zamanda aralıksız dokuz yıldır “iF Tasarım Ödülü” alma başarısını gösterdi. Almış olduğu bu son üç ödülle birlikte iF Tasarım ödül sayınını 15’e çıkaran KIA, erişilmesi güç bir başarının sahibi oldu.

KIA’nın Frankfurt’ta bulunan Avrupa tasarım merkezinde geliştirilen yeni Stinger, geniş ve ferah yaşam alanını mükemmel bir şekilde harmanlıyor. 1970’lerin grand tourer modellerinden esinlenilen Stinger, zarif fastback gövde orantıları ve dolgun çamurluklarıyla dinamik ve heyecan uyandıran bir görünüm sergiliyor. Yine Frankfurt’ta tasarlanan bir başka KIA modeli Stonic ise, kompakt crossover yapısı ile yüksek oturma pozisyonu ve SUV pratikliğini bir arada kullanıma sunuyor. Çift renkli gövde ve farklı iç mekan renk uygulamaları ile Stonic, bugüne kadar satışa sunulan en çok kişiselleştirme imkanına sahip KIA modeli olarak dikkat çekiyor. KIA ürün gamının en küçük üyesi olan üçüncü nesil Picanto, A segmentinin en dinamik ve en çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

KIA’ ya üç “Good Design” ödülü birden!!!
KIA’ ya üç “Good Design” ödülü birden!!!
KIA STINGER VE STONIC İLE EuroNCAP'TEN BEŞ YILDIZ ALDI...
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Son Güncelleme: 23.03.2018 16:25
Anahtar Kelimeler:
KIA PicantoIF Tasarım ÖdülleriKIA MotorsKIA
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