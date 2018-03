KIA iF tasarım ödüllerini toplamaya devam ediyor!!!

Aldığı tasarım ödülleri ile adından sıkça söz ettiren KIA, bir kez daha “iF Tasarım Ödülleri” (iF Design) tarafından ödüllendirildi. 2018 iF Tasarım Ödülleri çerçevesinde KIA’nın Stinger, Stonic ve Picanto modelleri bu yıl da ödülleri topladı. Dokuz yıldır üst üste ödül alan ve son iki yıldır üç ödül birden alma başarısını gösteren KIA, iF tasarım ödül sayısını 15’e çıkarttı…