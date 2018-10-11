KIA’ da sonbahar fırsatları devam ediyor

KIA Sportage…

Sportif görünümü ile Sportage, sürüş deneyimini heyecan verici bir seviyeye taşıyor. SUV efsanesi KIA Sportage; “Red Dot”, “IF” ve “Good Design” gibi uluslararası tasarım ödülleri ve Euro NCAP çarpışma testlerinden aldığı beş yıldız ile farkını ortaya koyuyor. Geniş ve ferah kabiniyle konfor vadeden Sportage, “Isıtmalı Yarı Deri Koltuklar”, “Dokunmatik Ekranlı Audio Navigasyon Ekranı” ve “Panoramik Cam Tavan” gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sportage, 129.900TL’den başlayan Ekim ayına özel fiyatları ve 20.000 TL’ye 12 aya kadar %0 veya 50.000 TL’ye 24 aya kadar %1.89 faiz fırsatları ile şaşırtıyor.

KIA Cerato…

KIA’nın C sedan segmentindeki temsilcisi Cerato, 11.000TL ÖTV indirimine ek, Ekim ayına özel 3.000TL indirimi ve 50.000TL’ye 24 aya kadar %1,89 faiz fırsatı ile otomobilseverlerle buluşuyor. KIA Cerato, 16" alaşım jantlar, LED gündüz sürüş farları ve sunroof’u ile dikkat çekerken, geniş iç hacmi ve düşük yakıt tüketimi ile de sürüş keyfini doyasıya yaşatıyor. Cerato ayrıca; “Çift Bölgeli Dijital Klima”, “Hız Sabitleme Sistemi”, “Geri Görüş Kamerası” ve “Sürüş Modu Seçme Sistemi” ile de yolculukları benzersiz kılıyor.



Yeni KIA Stonic…

Eylül ayında Türkiye yollarına çıkan yeni Stonic, KIA’nın B segmenti crossover modeli olarak öne çıkıyor. Reddot ve iF tasarım ödüllerine sahip yeni Stonic, kaslı çizgileri ve kavisli yüzeyleri ile güçlü, dinamik ve güven veren cesur bir ifade sergiliyor. KIA ürün gamının en son halkasını temsil eden yeni Stonic, üstün yakıt verimliliği sunan iki farklı benzinli motor seçeneği ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile satışa sunuluyor. Yeni Stonic ayrıca hem dış hem de iç tasarımında bugüne kadarki en zengin kişiselleştirme olanağı sunan KIA modeli olarak dikkat çekiyor. Yeni KIA Stonic; lansmana özel 2.000 TL indirimi, faiz fırsatları ve 119.900 TL’lik başlangıç fiyatı ile otomobilseverlerle buluşuyor.

KIA Rio…

Şehrin dinamizmini yansıtan KIA Rio, modern ve yenilikçi çizgileri ile yollarda fark yaratıyor. KIA Rio; kabininde bulunan çok sayıda saklama alanı, iç kabinin hem ön hem de arka tarafında bulunan USB girişleri, mobil cihazları bilgi-eğlence sistemine bağlama ve hareket halindeyken şarj etme imkanı ile fonksiyonel yapısını en üst seviyeye taşıyor. Amerika’nın Kalite Değerlendirme Raporu J.D. Power’da segmentinin en iyisi seçilen Rio, kalite ve güvenirliliğini kanıtlıyor. KIA Rio, 9.000TL’ye varan ÖTV indirimi, Ekim ayına özel 79.400TL’den başlayan fiyatları ve faiz fırsatları ile hayranlarına göz kırpıyor.



KIA Niro…

En düşük yakıt tüketimine sahip hibrit otomobil unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren KIA Niro, hem verimli hem de tasarruflu olduğunu gözler önüne seriyor. KIA Niro, sadece 88 gr/km CO2 emisyon salınımı yaparak çevreci bir duruş sergilerken, 141PS motor gücü ile de segmentinin en yüksek performansını sunuyor. KIA Niro; atletik karakteri, ergonomik iç tasarımı, yüksek omuz çizgisi ve bacak mesafesi ile konforlu yolculuklara imza atıyor. Modern tasarıma sahip Niro; dokunmatik & renkli 7‘’ multimedya ekranı, kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, 4.2’TFT-LCD kontrol paneli ve çift bölgeli klima özellikleri ile yolculukları keyfe dönüştürüyor. Çevre dostu rekortmen hibrit Niro, 12.000TL’ye varan ÖTV indirimi ve Ekim ayına özel faiz kampanyası ile sevindiriyor.



KIA Picanto…

KIA Picanto; dinamik tasarımı, sınıfının ötesindeki iç hacmi, düşük yakıt tüketimi ve zengin donanımı ile A segmentinde bir adım önde seyrediyor. Şehirli Picanto, dış ve iç tasarımı ile modern bir atmosfer yaratırken, güvenlik teknolojileriyle de emniyetli sürüşler vadediyor. KIA Picanto, 84HP gücündeki 1.25 litrelik benzinli motoru ve dört kademeli otomatik şanzımanın yanı sıra 67 PS gücündeki 1.0 litrelik benzinli motor ve dört kademeli otomatik şanzımana sahip yeni Live paketi ile de şehir içi sürüşlerindeki iddiasını gözler önüne seriyor. KIA Picanto, Ekim ayına özel faiz fırsatları ile satışa sunuluyor.



KIA Bongo…

KIA Bongo, Ekim ayına özel 6.000 TL’lik indiriminin yanı sıra 20.000 TL’ye 12 aya kadar %0 veya 40.000 TL’ye 12 aya kadar %1.59 faiz fırsatları ile de ticari araç almak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Geniş kasa hacmine ve taşıma kapasitesine sahip ticari araç sınıfının lideri KIA Bongo; 130PS gücündeki 2.5 litrelik dizel motoru ve 6 ileri düz vites özellikleri ile öne çıkıyor. Dijital saat, elektrikli ön camlar, üç noktalı emniyet kemeri ile KIA Bongo, segmentinde rekabet yaratıyor.

