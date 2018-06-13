Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
93505
ALTIN
193.592
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2106
EURO
5.4478

Karsan’dan Sivas’a dev atak teslimatı!

Yerli üretici Karsan, segmentinin öncüsü olan 8.1 metre uzunluğundaki Atak ile son dönemde Türkiye’nin en büyük halk otobüsü teslimatını gerçekleştirdi. Ulaşımda erişim, konfor ve çevrecilik vizyonuyla toplam 249 adet otobüsünü yenileyecek olan Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifinin öncelikli tercihi Karsan Atak oldu. Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi ile Karsan yetkili bayisi FSM Demirbaş arasında yapılan anlaşma kapsamında, Sivas‘ın iklimine ve müşteri ihtiyaçlarına göre araç özellikleri butik olarak geliştirilen Atak otobüslerinden Haziran başı itibariyle 130 adedi Sivas’a teslim edildi. Kalan Karsan Atak araçlarının da Haziran ayı içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Karsan’dan Sivas’a dev atak teslimatı!

Yerli üretici Karsan, segmentinin öncüsü olan 8.1 metre uzunluğundaki Atak ile son dönemde Türkiye’nin en büyük halk otobüsü teslimatını gerçekleştirdi. Ulaşımda erişim, konfor ve çevrecilik vizyonuyla toplam 249 adet otobüsünü yenileyecek olan Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifinin öncelikli tercihi Karsan Atak oldu. Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi ile Karsan yetkili bayisi FSM Demirbaş arasında yapılan anlaşma kapsamında, Sivas‘ın iklimine ve müşteri ihtiyaçlarına göre araç özellikleri butik olarak geliştirilen Atak otobüslerinden Haziran başı itibariyle 130 adedi Sivas’a teslim edildi. Kalan Karsan Atak araçlarının da Haziran ayı içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:58
3423 Okunma
Karsan’dan Sivas’a dev atak teslimatı!

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi yapan Karsan, Türkiye’nin en büyük halk otobüsü teslimatını Sivas’a gerçekleştirdi. Ulaşımda erişim, konfor ve çevrecilik vizyonuyla toplam 249 adet otobüsünü yenileyecek olan Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifinin öncelikli tercihi Karsan Atak oldu. Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi Büyükşehir Belediyesi ile Karsan yetkili bayisi FSM Demirbaş arasında yapılan anlaşma kapsamında, Sivas‘ın iklimine ve müşteri ihtiyaçlarına göre araç özellikleri butik olarak geliştirilen 160 adet Atak otobüslerinden Haziran başı itibariyle ünün 130 adedi Sivas’a teslim edildi.  

“8.1 metre sınıfının lideri!”

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Bursa’da üretimini gerçekleştirdiğimiz Karsan Atak, hem iç pazar hem de dış pazarda fark yaratmayı sürdürüyor. Karsan Atak, şu anda 8.1 metre segmentinin öncüsü ve lideri konumunda bulunuyor. Modern bir tasarıma, alçak tabanlı 


ve engelli yolcu erişimine sahip, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çeken Atak otobüslerimizi Sivas halkının kullanımına 
sunduğumuz için oldukça sevinçliyiz. Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifine  teslim ettiğimiz Atak’ların Sivas halkına hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Atak, boyutları ve yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor!

Koridor ve koltuk yerleşimindeki özgün dizaynı sayesinde, toplamda 60 kişiye kadar ulaşan yüksek yolcu kapasitesi alternatifleri sunan Karsan Atak, “Katlanabilir Engelsiz Erişim Rampası” ile her bir birey için toplu taşıma ilkesini gerçekleştiriyor. Karsan Atak’ın sahip olduğu Fiat Power Train (FPT) motor, Euro V ve Euro VI olmak üzere iki farklı emisyon seviyesine sahip motor seçenekleri, 186 HP güç ve 680 Nm tork değerleriyle çevrecilik, yüksek performans ve mükemmel yakıt ekonomisini standart olarak beraberinde getiriyor. Arkada konumlanmış motor seyahat konforunu artırırken iç mekanda çok daha rahat hareket alanı sunuyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rigorent, tasit.com üzerinden hizmet vermeye başladı!
Rigorent, tasit.com üzerinden hizmet vermeye başladı!
Mercedes-Benz Türk, müşterilerine “Sıfır Gibi Motor” hizmeti
Mercedes-Benz Türk, müşterilerine “Sıfır Gibi Motor” hizmeti
Porsche 70’inci yaşını İstinye Park’ta özel bir davetle kutladı
Porsche 70’inci yaşını İstinye Park’ta özel bir davetle kutladı

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim