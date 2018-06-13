Karsan’dan Sivas’a dev atak teslimatı!

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi yapan Karsan, Türkiye’nin en büyük halk otobüsü teslimatını Sivas’a gerçekleştirdi. Ulaşımda erişim, konfor ve çevrecilik vizyonuyla toplam 249 adet otobüsünü yenileyecek olan Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifinin öncelikli tercihi Karsan Atak oldu. Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi Büyükşehir Belediyesi ile Karsan yetkili bayisi FSM Demirbaş arasında yapılan anlaşma kapsamında, Sivas‘ın iklimine ve müşteri ihtiyaçlarına göre araç özellikleri butik olarak geliştirilen 160 adet Atak otobüslerinden Haziran başı itibariyle ünün 130 adedi Sivas’a teslim edildi.

“8.1 metre sınıfının lideri!”

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Bursa’da üretimini gerçekleştirdiğimiz Karsan Atak, hem iç pazar hem de dış pazarda fark yaratmayı sürdürüyor. Karsan Atak, şu anda 8.1 metre segmentinin öncüsü ve lideri konumunda bulunuyor. Modern bir tasarıma, alçak tabanlı



ve engelli yolcu erişimine sahip, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çeken Atak otobüslerimizi Sivas halkının kullanımına

sunduğumuz için oldukça sevinçliyiz. Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifine teslim ettiğimiz Atak’ların Sivas halkına hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Atak, boyutları ve yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor!

Koridor ve koltuk yerleşimindeki özgün dizaynı sayesinde, toplamda 60 kişiye kadar ulaşan yüksek yolcu kapasitesi alternatifleri sunan Karsan Atak, “Katlanabilir Engelsiz Erişim Rampası” ile her bir birey için toplu taşıma ilkesini gerçekleştiriyor. Karsan Atak’ın sahip olduğu Fiat Power Train (FPT) motor, Euro V ve Euro VI olmak üzere iki farklı emisyon seviyesine sahip motor seçenekleri, 186 HP güç ve 680 Nm tork değerleriyle çevrecilik, yüksek performans ve mükemmel yakıt ekonomisini standart olarak beraberinde getiriyor. Arkada konumlanmış motor seyahat konforunu artırırken iç mekanda çok daha rahat hareket alanı sunuyor.

