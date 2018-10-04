Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95588
ALTIN
237.763
DOLAR
6.1598
STERLİN
7.9827
EURO
7.0860
banner287

Karsan’dan Bursa’ya 75 adet Jest!

Karsan’dan Bursa’ya 75 adet Jest!

04 Ekim 2018 Perşembe 11:25
4427 Okunma
Karsan’dan Bursa’ya 75 adet Jest!

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Bursa’ya 75 adet Jest teslimatı gerçekleştirdi. Karsan Jest’lerin 25 adedi Burulaş’a, 50 adedi ise Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü kullanıcılarına teslim edildi. Burulaş yerleşkesinde düzenlenen teslimat töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Genel Sekreter İsmail Yılmaz, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Bursa Otobüsçüler Odası Başkanvekili Ramazan Çalan, Karsan Otomotiv Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge Yöneticileri Celal Yalnız ve Kemal Sibilik, Karsan Yetkili Bayi Koçaslanlar Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ile Satış Müdürü Adil Aydın hazır bulundu. 

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen şehirlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, eski model halk otobüslerin yenilenmesi kapsamında Bursa’ya 75 adet Jest teslimatı gerçekleştirdi. Karsan Jest’lerin 25 adedi Burulaş’a, 50 adedi ise Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü kullanıcılarına teslim edildi. Burulaş yerleşkesinde düzenlenen teslimat töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Genel Sekreter İsmail Yılmaz, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Bursa Otobüsçüler Odası Başkanvekili Ramazan Çalan, Karsan Otomotiv Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge Yöneticileri Celal Yalnız ve Kemal Sibilik, Karsan Yetkili Bayi  Koçaslanlar Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Satış Müdürü Adil Aydın hazır bulundu.

Belediyelerin tercihi yerli Jest+!
6 metre uzunluğuna sahip Karsan Jest+ araçlar, Bursa’ya özel olarak düzenlenen koltuk yerleşimi ile 17 oturan, 3 ayakta ve bir engelli yolcu olmak üzere toplam 21 adetlik yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli 


avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni BMW 3 Serisi dünya tanıtımını Paris’te gerçekleştirdi
Yeni BMW 3 Serisi dünya tanıtımını Paris’te gerçekleştirdi
Tofaş’a 7 Ödül Birden!
Tofaş’a 7 Ödül Birden!
Yeni Nesil Suzuki Jimny, Paris otomobil fuarı’nda!
Yeni Nesil Suzuki Jimny, Paris otomobil fuarı’nda!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim