Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91080
ALTIN
213.778
DOLAR
5.3525
STERLİN
6.7679
EURO
6.0698

Karsan, Romanya’ya 17 adet araç teslim etti!

Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından açılan 18 metrelik otobüs ihalesini kazanan Karsan, 17 adet Menarinibus Citymood marka otobüsü düzenlenen törenle teslim etti. Romanya’da düzenlenen teslimat törenine Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor, Tursib Genel Koordinatörü Dan Caprariu, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan İhracat Yöneticisi Emre Hür katıldı.

Karsan, Romanya’ya 17 adet araç teslim etti!

Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından açılan 18 metrelik otobüs ihalesini kazanan Karsan, 17 adet Menarinibus Citymood marka otobüsü düzenlenen törenle teslim etti. Romanya’da düzenlenen teslimat törenine Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor, Tursib Genel Koordinatörü Dan Caprariu, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan İhracat Yöneticisi Emre Hür katıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:46
1244 Okunma
Karsan, Romanya’ya 17 adet araç teslim etti!

Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından açılan 18 metrelik otobüs ihalesinden başarıyla ayrılan Karsan, 17 adet Menarinibus Citymood marka otobüsü düzenlenen törenle teslim etti. Romanya’da düzenlenen teslimat töreninde, Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor, Tursib Genel Koordinatörü Dan Caprariu, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan İhracat Yöneticisi Emre Hür hazır bulundu.

Menarinibus markalı  otobüslerin ihracatına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Sibiu Belediyesi’nin açmış olduğu otobüs ihalesini kazanmamızın ardından kısa süre içerisinde araçlarımızın teslimatını  gerçekleştirdik. Tarihi Sibiu şehrinde Karsan tarafından üretilen 17 adet 18 metre körüklü modern otobüs ile hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Yerli üretici Karsan,  lisans ile Menarinibus markalı otobüslerin üretimini Bursa’da gerçekleştirmektedir.

Son Güncelleme: 13.12.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
17 Adet AraçRomanyaKarsan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sebastien Loeb, Hyundai’de
Sebastien Loeb, Hyundai’de
Avis'e büyük ödül
Avis'e büyük ödül
ALPET, Çalışanlarını ödüllendirdi
ALPET, Çalışanlarını ödüllendirdi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim