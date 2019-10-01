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Karsan, elektrikli ürün gamıyla Fransa'da boy gösteriyor

Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, Fransa’nın Nantes kentinde 1-3 Ekim tarihleri arasında 27’ncisi gerçekleşecek olan ve ülkenin taşımacılık sektöründeki etkili organizasyonları arasında yer alan RNTP (Rencontres Nationales du Transport Public) Fuarı’na, Fransa’daki distribütörü ve yüzde 50 ortağı olduğu HCI şirketiyle katılıyor. HCI ile ortaklık anlaşmasını imzaladıktan sonra ilk kez birlikte bir fuara katılan Karsan, standında Atak Electric ve Jest Electric’i sergileyerek Fransız kamu kurum ve kuruluşları ile taşımacılık kolunda faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelecek.   

Karsan, elektrikli ürün gamıyla Fransa'da boy gösteriyor

Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, Fransa’nın Nantes kentinde 1-3 Ekim tarihleri arasında 27’ncisi gerçekleşecek olan ve ülkenin taşımacılık sektöründeki etkili organizasyonları arasında yer alan RNTP (Rencontres Nationales du Transport Public) Fuarı’na, Fransa’daki distribütörü ve yüzde 50 ortağı olduğu HCI şirketiyle katılıyor. HCI ile ortaklık anlaşmasını imzaladıktan sonra ilk kez birlikte bir fuara katılan Karsan, standında Atak Electric ve Jest Electric’i sergileyerek Fransız kamu kurum ve kuruluşları ile taşımacılık kolunda faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelecek.   

01 Ekim 2019 Salı 17:18
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Karsan, elektrikli ürün gamıyla Fransa'da boy gösteriyor

Yenilikçi ürün gamıyla modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, Fransa’nın Nantes kentinde 1-3 Ekim tarihleri arasında 27’ncisi düzenlenecek olan ve ülkenin taşımacılık sektöründeki etkili organizasyonları arasında yer alan RNTP (Rencontres Nationales du Transport Public) Fuarı’na, Fransa distribütörü ve yüzde 50 ortağı olduğu HCI (Hervouet Corporate Industry Sas) şirketi ile katılıyor. HCI ile ortaklık anlaşmasını imzaladıktan sonra ilk kez birlikte bir fuara katılan Karsan, standında Atak Electric ve Jest Electric ürünlerini sergileyerek Fransız kamu kurum ve kuruluşları ile taşımacılık kolunda faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelecek.

2018 yılı sonunda Münih’te tanıtımının gerçekleşmesinden günümüze, 8 farklı ülkede 40 adedin üzerinde bir satış başarısı yakalayan Jest Electric, RNTP Fuarı’nda gücünü BMW i teknolojisinden alarak 210 km’ye kadar menzil sunabilen ve hızlı şarj istasyonlarında 1 saatte şarj olma imkânı sağlayan 44 kWh’lık yeni BMW i bataryalarıyla sergilenecek. 2019 yılı Haziran ayı sonunda Almanya’da gerçekleştirilen etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sunulan 8 metre otobüs sınıfının elektrikli üyesi Atak Electric ise yine BMW i bataryası ve 300 km’lik menziliyle fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. 

Son Güncelleme: 01.10.2019 17:28
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