Jaguar F-PACE, online satışta satılan ilk model oldu

Jaguar’ın tüm modellerinin, donanım ve renk seçeneklerinden, online satışa özel fiyatlara kadar tüm detaylarının görüntülenebildiği satış platformu üzerinden satışı gerçekleştirilen ilk model Jaguar F-PACE oldu. Jaguar’ın sportif kullanım ve yüksek sürüş konforunu, günlük kullanım ve verimlilikle birleştiren lüks SUV modeli Jaguar F-PACE ve tamamen elektrikli performans SUV’u Jaguar I-PACE’in, Türkiye’deki tüm stokları onlinesatis.jaguar-turkiye.com’da görüntülenebiliyor.

Jaguar Online Satış Platformu’nda, modellerin tüm renk, donanım ayrıntıları görüntülenebilirken online rezervasyon yapmak isteyen otomobil tutkunları, kredi seçeneklerine ve online’a özel satış fiyatlarına kadar her türlü detaya kolayca ulaşabiliyor ve ön ödeme yaparak diledikleri aracı rezerve edebiliyor.