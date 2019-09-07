Isuzu D-Max, TransAnatolia Rallisinde yine göz doldurdu

Türkiye’de üretilen ilk ve tek pick-up olma özelliğini taşıyan Isuzu D-Max, TransAnatolia yarışında 3. kez start alarak Abant’tan Göbeklitepe’ye uzanan 2300 km’lik zorlu parkurları tamamlayarak dayanıklılığını bir kez daha tescilledi.

Türkiye’nin ilk ve tek pick-up üreticisi Anadolu Isuzu, bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi’ni kadın pilotlarıyla tamamladı. OffRoad deneyiminin maksimum şekilde yaşandığı Transanatolia Rallisi’nde kum, toprak ve kaya zeminleriyle geçen 7 gün sonunda Anadolu Isuzu’nun kadın pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, finish bayrağını Göbeklitepe’de gördüler.

Faaliyetlerinin her noktasında hassasiyet gösterdiği kadın erkek eşitliği değerini, yarış ortamına da katan Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da TransAnatolia yarışına kadın pilotlarıyla katılmış oldu. Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max, özellikle kayalık zeminlerde yoluna takılmadan devam ederek her yol şartında dayanıklı ve performanslı yapısını göstermiş oldu.

7 günde toplam 2.300 km’lik parkuru aşan Anadolu Isuzu pilotları, ilk gün yarışa Bolu Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu tamamladılar. 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu tamamlayan Anadolu Isuzu kadın takımı, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu aşarak 2019 yılı TransAnatolia rallisini tamamladı.

24-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen TransAnatolia 2019’un bir diğer önemli özelliği de Turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019 yılında, yarışın son durağının Şanlıurfa Göbeklitepe’de gerçekleşmiş olmasıydı. Dünya basınında geniş yer bulan organizasyonu bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı da destekledi.