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İstanbul Havalimanı’na ulaşım sadece 15 dakika

Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “Exclusive” distribütörü olan Kaan Air, farklı model ve kapasitelerdeki helikopterleri ile İstanbul Havalimanı ve şehir merkezi arasındaki transferleri hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı’na ulaşım sadece 15 dakika

Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “Exclusive” distribütörü olan Kaan Air, farklı model ve kapasitelerdeki helikopterleri ile İstanbul Havalimanı ve şehir merkezi arasındaki transferleri hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilecek.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:37
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İstanbul Havalimanı’na ulaşım sadece 15 dakika

Şehrin trafik karmaşasını yaşamak istemeyen iş insanları ve İstanbul’a gelen turistler kısa zamanda hızlı yol kat etmek için helikopterleri tercih ediyor. Kaan Air’in filosundaki Leonardo helikopterleri ile yoğun İstanbul trafiğine girmeden, keyifli ve eğlenceli 15 dakikalık bir yolculuk sonunda tüm havalimanlarına ulaşım sağlanabiliyor.

İşinize ve kendinize daha fazla zaman ayırın

Kaan Air’in filosundaki Leonardo helikopterleri ile bir yandan İstanbul’un eşsiz manzarasının keyfini çıkartırken aynı zamanda İstanbul trafiğinin yoğunluğundan kurtularak zamandan da tasarruf edebilecek işinize ve kendinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz.

Kaan Air helikopterleri ile

  • Şehir Merkezi - İstanbul Havalimanı  ~15 dakika,
  • Şehir Merkezi - Sabiha Gökçen Havalimanı  ~15 dakika,
  • İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen arasındaki transferler ise ~20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiriliyor.
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