İstanbul Havalimanı’na ulaşım sadece 15 dakika

Şehrin trafik karmaşasını yaşamak istemeyen iş insanları ve İstanbul’a gelen turistler kısa zamanda hızlı yol kat etmek için helikopterleri tercih ediyor. Kaan Air’in filosundaki Leonardo helikopterleri ile yoğun İstanbul trafiğine girmeden, keyifli ve eğlenceli 15 dakikalık bir yolculuk sonunda tüm havalimanlarına ulaşım sağlanabiliyor.
İşinize ve kendinize daha fazla zaman ayırın
Kaan Air’in filosundaki Leonardo helikopterleri ile bir yandan İstanbul’un eşsiz manzarasının keyfini çıkartırken aynı zamanda İstanbul trafiğinin yoğunluğundan kurtularak zamandan da tasarruf edebilecek işinize ve kendinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz.
Kaan Air helikopterleri ile
- Şehir Merkezi - İstanbul Havalimanı ~15 dakika,
- Şehir Merkezi - Sabiha Gökçen Havalimanı ~15 dakika,
- İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen arasındaki transferler ise ~20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiriliyor.