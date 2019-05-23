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Intercity2.el’den Kaçırılmayacak “Bayram” Kampanyası

Türkiye’de ikinci el otomobil sektörünün en büyüğü Intercity2,  düşük faizli kampanyasıyla Ramazan Bayramı’na otomobilleriyle girmek isteyenlere büyük bir avantaj sunuyor.  

Intercity2.el’den Kaçırılmayacak “Bayram” Kampanyası

Türkiye’de ikinci el otomobil sektörünün en büyüğü Intercity2,  düşük faizli kampanyasıyla Ramazan Bayramı’na otomobilleriyle girmek isteyenlere büyük bir avantaj sunuyor.  

23 Mayıs 2019 Perşembe 17:19
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Intercity2.el’den Kaçırılmayacak “Bayram” Kampanyası

İlk sahibinden, tüm geçmişi kayıt altında, her segmentte güvenilir ikinci el araç parkına sahip olan Intercity2.El, yüzde 0,99 faiz oranı 15 ay vadeli 25 bin TL kredi kullanımında, ayda 1.829 TL’lik ödemelerle otomobil hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Bu avantajlı kampanya ile otomobil satın almak isteyenler araçlarını www.intercity2.com adresinden seçebiliyor veya İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun ve Antalya’daki Intercity2 şubelerinde yakından inceleyebiliyorlar.

Intercity2 “Aracınız 2. el, derdiniz sıfır olsun” mottosuyla, müşterilerine tüm bakımları zamanında yetkili serviste gerçekleştirilmiş, kiralama süresi boyunca tek kullanıcı tarafından kullanılmış ve tüm geçmişi Intercity veri tabanında kayıtlı “en güvenilir” ikinci el otomobillere sahip olma fırsatını da sağlıyor. Sektöründe ilklerin öncüsü olan Intercity2, tüm 2. el araçları için 10 gün veya 2.000 km’de sorgusuz değişim garantisinin yanı sıra km sınırı olmaksızın 6 ay mekanik garanti veriyor.

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