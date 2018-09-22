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İlk JAGUAR I-PACE’ in sahibi bir I-PACE de eşine aldı

İlk JAGUAR I-PACE’ in sahibi bir I-PACE de eşine aldı

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:42
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İlk JAGUAR I-PACE’ in sahibi bir I-PACE de eşine aldı

Jaguar'ın uzun süredir heyecanla beklenen, tamamen elektrikli ilk performans SUV'u I-PACE, Türkiye’deki ilk sahibine Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto Adana-Mersin’de teslim edildi. Çevreci ve sessiz yapısına rağmen gerçek bir spor otomobil performansı sunan I-PACE, SE donanım paketi ve Corris Grey renk tercihiyle Mehmet Bekir Ciritci’nin oldu. Ciritci, I-PACE’i ile geçirdiği 24 saatin ardından eşi için de bir I-PACE satın aldı.

Adanalı iş insanı Ciritci, I-PACE teslimatında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fosil yakıtların artık tükenmeye başlaması, elektrikli araçların menzillerinin yeterli seviyelere gelmesi ile birlikte hem teknoloji takip anlamında öncü olmak hem de topluma örnek oluşturmak için I-PACE almak istedim. Aracı Salı günü teslim aldım ve duyduğum memnuniyetten dolayı ertesi gün eşime de bir I-PACE siparişi vermek için showroom’a geldim.”

Tek şarjda sunduğu 470 km menzille elektrikli otomobil dünyasında yeni bir çığır açan Yeni Jaguar I-PACE, 400 beygir gücündeki elektrikli motoru ile 0'dan 100 km/sa hıza 4,8 saniyede ulaşıyor.

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