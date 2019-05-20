İlk dört ayda pazarın lideri Fiat!

Fiat, 2019 yılında da başarılı satış performansı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürüyor. Yılın ilk dört ayında otomobil ve hafif ticari araç alanında 19 bin adedin üzerinde satış rakamına erişen Fiat’ın otomobil satış adedi 14 bin 632 adet olarak dikkatleri çekerken, marka hafif ticari araç pazarında 4 bin 381 adet satış gerçekleştirdi.

“Egea gururumuz olmaya devam ediyor”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2019 sektörümüz açısından zor başladı. Ancak Fiat markası olarak ilk 4 ayda pazar payı, satış adetleri ve il bazında gösterdiğimiz başarılı performansla Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürüyoruz. Özellikle otomobil pazarında ciddi bir satış adedi yakaladık. Türkiye otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 daralırken, Fiat olarak satışlarımızı yüzde 11,1 oranında artırdık” diye konuştu. Altan Aytaç, Fiat Egea Ailesi’nin satışa sunulduğu günden bu yana, 3 yıldır ‘Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili’ unvanını koruduğunu sözlerine eklerken “Egea Sedan yaklaşık 13 bin 700 adetlik satış rakamı ile segmentindeki en başarılı satış performansına erişerek bizleri gururlandırmayı sürdürdü. Egea Ailesi, üretimine başladığımız 2015 yılının Kasım ayından bu yana toplam 142.500 adetlik satış adedine ulaşarak Türkiye’nin son 3 yılda en çok tercih edilen modeli olma başarısını gösterdi.” ifadelerini kullandı. Egea model ailesinin zenginleşen donanım seçenekleriyle gücüne güç katmaya devam ettiğini belirten Aytaç ayrıca, “Egea’nın başarısını, Mart ayından itibaren satışına başladığımız 3 farklı donanım versiyonumuz Street, Sport ve S-Design ile pekiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.