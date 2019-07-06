Hyundai’den Güçlü ve Ekonomik Benzinli Turbo Motor

Hyundai Motor Grubu, dünyanın seri üretim ilk CVVD motor teknolojisini üretti.

Geliştirilmiş motor sayesinde 180 beygir elde edilirken emisyon seviyesi de çok düşük.

Motor, valf açma ve kapama zamanlamasını kontrol ederek yakıt ekonomisi sağlıyor.

Tamamen Hyundai tarafından geliştirilen valf kontrol teknolojisi, sürüş koşullarına göre valf açma ve kapama süresini düzenliyor. Böylelikle performansta yüzde 4 artış sağlanırken aynı zamanda yakıt ekonomisinde de güncel motorlara göre yüzde 5 civarında iyileşme elde ediliyor. Ayrıca, bu yeni motor sayesinde çevreye karşı sorumluluğunu da yerine getiren Hyundai, egzoz emisyonlarını da yüzde 12 oranında azaltıyor.

Ürettiği yüzde yüz elektrikli, hibrit ve hidrjoen yakıt hücreli elektrikli otomobillerin haricinde geleneksel içten yanmalı motorlarda da gelişim gösteren Hyundai, özellikle performansı ve verimliliği artırmak için yakıt emme, sıkıştırma, supap açılma kapanma zamanlarında işleyişe ağırlık veriyor. Değişken valf kontrol teknolojisi (CVVD), 90 km/s hızla giderken pistonlardaki giriş supapını aktif ediyor. Performansta herhangi bir kayıp olmaksızın, motorda oluşan basınçı azaltarak yakıt tüketiminin düşmesi sağlanıyor. Düşük basınçlı egzoz gazı devirdaimine (LP EGR) sahip motor, bu sayede motor tarafından yakılan azot oksit gazlarının bir kısmını yanma odasına döndürüyor. Böylelikle soğutma etkisi oluşturulurken emisyon da azaltılıyor.

Ek olarak, yeni ünite kendini hızlı bir şekilde en uygun sıcaklığa çıkaran veya soğutan “Entegre Termal Yönetim Sistemine” de sahip. Bir önceki nesil T-GDi motorda 250 bar olan doğrudan püskürtme sisteminin basıncı, yeni versiyonda 350 bara ulaşıyor. Böylelikle motor sürtünmesi de yüzde 34 oranında azaltılıyor.

Yeni CVVD teknolojisiyle beraber motor gücünde de herhangi bir kayıp yaşanmıyor. İlk olarak Sonata modelinde yer verilen bu yeni ünite 180 beygir güç ve 265 Nm maksimum tork üretiyor. I4 benzinli turbo Smartstream G1.6 T-GDi motor, önümüzdeki yıllarda Hyundai’nin SUV, hatchback ve diğer sedan modellerinde de kullanılacak.

Hyundai Motor Grubu Araştırma ve Geliştirme Bölüm Başkanı ve aynı zamanda N Motorsport Takımı’nın önde gelen ismi Albert Biermann, yeni motor teknolojisi ile ilgili olarak, “CVVD motorun geliştirilmesi, Hyundai Motor Grubu’nun teknolojimizi nasıl kullandığımızı gözler önüne seriyor. Sürüş keyif ve yakıt ekonomisi için bu tip yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.