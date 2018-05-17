Hyundai’den 10 Bin TL’ye varan büyük avantajlar

Ürettiği şık ve kaliteli otomobillerle otomotiv dünyasının yükselen yıldızı olan Hyundai, 23 Mayıs’a kadar Hyundai sahibi olmak isteyenlere çok özel avantajlar sunuyor. Hyundai’nin popüler modelleri i20, i30, Elantra ve Tucson’da geçerli olan 10.000 TL’ye varan indirimler, yılın en önemli kampanyalarından biri olarak öne çıkıyor.

İndirim kullanmayıp kredi seçeneklerini değerlendirmek isteyen tüketiciler için de Hyundai, i20’nin tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 20.000 TL 15 ay kredi için 0 faiz seçeneği sunuyor. Yine aynı şartlarla, Elantra ve Tucson modellerindeyse 40.000 TL kredi için 12 ay 0 faiz seçeneği bulunuyor. Tüm Türkiye’deki Hyundai Yetkili Satıcıları’nda geçerli olacak kampanya hakkında görüşlerini bildiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Döviz kurlarının gün içinde sürekli sert iniş ve çıkış yaptığı bir dönemde, böylesine özel bir kampanya yaparak birçok kişinin yeni bir otomobil sahibi olması adına fırsatlar sunuyoruz. Ayrıca indirim yerine kredi seçeneklerini değerlendirmek isteyen müşterilerimiz için de 0 faiz imkanı sunuyoruz” dedi.

