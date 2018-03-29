Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
114378
ALTIN
170.403
DOLAR
4.0042
STERLİN
5.6212
EURO
4.9270

Hyundai Tucson, yenilenmiş haliyle New York’ta

Hyundai, C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson’a estetik operasyonu gerçekleştirdi. Artık daha sportif ve daha etkileyici olan Tucson, teknolojik donanımlara sahip yeni iç mekanıyla da dikkat çekiyor.

Hyundai Tucson, yenilenmiş haliyle New York’ta

Hyundai, C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson’a estetik operasyonu gerçekleştirdi. Artık daha sportif ve daha etkileyici olan Tucson, teknolojik donanımlara sahip yeni iç mekanıyla da dikkat çekiyor.

29 Mart 2018 Perşembe 10:24
3428 Okunma
Hyundai Tucson, yenilenmiş haliyle New York’ta

Satışa sunulduğu tüm pazarlarda adından sıkça söz ettiren ve başarılı satış rakamlarına ulaşan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla New York Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Dış ve iç mekanındaki dokunuşlarla Tucson artık çok daha iddialı bir model haline gelirken genişletilmiş özellikleriyle de premium rakiplerine göz dağı vermiş oluyor.

Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değiştirildi. Yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Qi kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da son derece ilgi çekiyor. Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunuluyor. i30 ve Santa Fe modellerinde de kullanılan 7 inç dokunmatik multimedya sistemi de aracın bir diğer yeni özelliği.

Tucson, Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Hız Sabitleyici, Stop&Go, Sürücü Dikkat Uyarısı ve ikinci USB şarj girişi gibi genişletilmiş özellikleriyle daha da yüksek satış adetlerine ulaşmayı hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAKAN ÖZLÜ OTOMOTİVCİLERİ FİLYOS’TA YATIRIMA ÇAĞIRDI
BAKAN ÖZLÜ OTOMOTİVCİLERİ FİLYOS’TA YATIRIMA ÇAĞIRDI
KIA iF tasarım ödüllerini toplamaya devam ediyor!!!
KIA iF tasarım ödüllerini toplamaya devam ediyor!!!
2018 yılında otomotiv sektörü için sekiz öngörü
2018 yılında otomotiv sektörü için sekiz öngörü

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim