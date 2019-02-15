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Hyundai Tucson 2019’da Şampiyonluğa Oynuyor

Hyundai’nin C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson, Ocak ayında segment lideri oldu. Hyundai, daralan pazara rağmen bu segmentte payını 9 puan artırarak yüzde 20’ye çıkardı. Ayrıca Tucson, bir önceki Ocak ayına göre satışlarını yüzde 26 artırdı.

Hyundai Tucson 2019’da Şampiyonluğa Oynuyor

Hyundai’nin C-SUV segmentindeki başarılı modeli Tucson, Ocak ayında segment lideri oldu. Hyundai, daralan pazara rağmen bu segmentte payını 9 puan artırarak yüzde 20’ye çıkardı. Ayrıca Tucson, bir önceki Ocak ayına göre satışlarını yüzde 26 artırdı.

15 Şubat 2019 Cuma 17:20
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Hyundai Tucson 2019’da Şampiyonluğa Oynuyor

Hyundai’nin başta Avrupa olmak üzere bir çok pazarda iddiasını artıran modeli Tucson, Türkiye’de de başarısını devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında satışa sunulan 1.6 litrelik dizel versiyonuyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai Tucson, C-SUV segmentinde Ocak ayında 387 adetle şampiyon oldu ve ayrıca bir önceki yıla göre yüzde 26 artış gösterdi. Segment şampiyonluğu hedefiyle yıla başlayan Hyundai Tucson, böylelikle Ocak ayında daralan pazara rağmen yüzde 20’lik bir pay elde etti.

 

Avrupa binek otomobil pazarı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 düşüş göstererek, 2019’a yavaş bir başlangıç yaptı. Yeni otomobillere olan talep, AB’nin beş büyük pazarı da dahil olmak üzere neredeyse tüm ülkelerde düşerken, Hyundai yükseliş trendini devam ettirdi ve bunda en büyük pay Tucson’un oldu. Ocak ayında Avrupa’da 10 binden fazla Tucson satışı gerçekleştirilirken Türkiye de 36 ülke arasında sekizinci sıraya yerleşti.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, konuyla ilgili olarak, “Hyundai’nin Türkiye’deki yükselişinde kesinlikle SUV modellerimizin rolü çok büyük. Özellikle dizel motorun eklenmesinden sonra satışlarını iki katına çıkaran Tucson ve Nisan ayında satışa sunacağımız KONA 1.6 litre dizel ile SUV pazarındaki iddiamızı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Ayrıca gelecekte eklenecek Hibrit ve Elektrikli SUV modellerimizle de zirveye yerleşmek istiyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 15.02.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
Hibrit Ve Elektrikli SUVSegmentC-SUVTucsonHyundai
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