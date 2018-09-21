Hyundai SUV modelleri, tasarımda bir kez daha ödüle layık görüldü

Hyundai’nin Tasarım Merkezi, yepyeni bir ödüle daha layık görüldü. Markanın geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu KONA ve 2018’de satışa sunulan Yeni Santa Fe ve NEXO Fuel Cell modelleri, Uluslararası Tasarım Mükemmelik Ödülleri (IDEA) yarışmasında jüri tarafından başarılı bulunarak ödülle taçlandırıldı.

Amerikan bağımsız IDEA 2018 ödülleri, 20 kategoriden oluşuyor. Kazananlar sadece tasarımla değil ayrıca inovasyon, kullanıcı deneyimi ve sosyal sorumluluk gibi standartlara dayanan otomotiv, ulaşım, tüketici teknolojisi ve hizmet kriterleriyle de değerlendirmeye alınıyor.

Hyundai’nin tasarım açısından sergilemiş olduğu bu performans, dünyanın üç büyük uluslararası tasarım ödülünden biri olan IDEA tarafından da onaylanırken aynı zamanda Red Dot ve IF Design kuruluşları da yılın tasarımları olarak ödül vermişti. Globalde olduğu kadar yerel tasarım ödülleriyle de yılbaşından bu yana 100’den fazla ödül kazanan Hyundai, özellikle yeni nesil SUV modelleriyle tasarımlarındaki kaliteyi zirveye taşımış oldu.

