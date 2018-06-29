Hyundai Pop-up Showroom, ikinci turunu tamamladı

İstanbul’dan başlayarak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesini gezen Hyundai’nin showroom projesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen müşterilerine oldukça özel fırsatlar ve keyifli anlar sundu. Hyundai, sınıfının en beğenilen modelleriyle ülkemizi il il gezerek, aileleri ile birlikte şehrin içindeki alışveriş merkezleri veya ulaşımı rahat bir konumda test etmek isteyen müşterilerine, eğlenceli dakikalar da yaşatmış oldu. Üç farklı bölümden oluşan Hyundai pop-up showroom, 150m2’lik alanıyla yeni ürün gamını tanıtırken aynı zamanda marka hakkında da önemli deneyimler yaşatıyor. Tıpkı bildiğimiz showroom’lardaki yeni otomobilleri kapalı alanda incelerken aynı zamanda test sürüşüne de çıkmak mümkün. Hyundai böylelikle 60 günde 3000’den fazla test sürüşü gerçekleştirerek müşterilerine yeni modellerinin sürüş deneyimini yaşatmış oldu. Ayrıca Hyundai, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere iki ayda 25 bine yakın kişiyi ağırlamış oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Sizin için buradayız” sloganıyla geliştirdiğimiz hareket edebilen showroom projemizi, teknolojik, modüler bir platform ile şehirden şehire taşıdık ve özellikle zamanı kısıtlı olan müşterilerimize özel bir hizmet sunmuş olduk. Bu sayede 100 adetten fazla sıcak satış yapmış olduğumuz bu projemizde asıl amacımız, otomobil tutkunlarının ve yeni bir otomobil satın almak isteyenlerin yeni modellerimize dokunmaları ve test sürüşü yapmalarını sağlamak. Ayrıca müşterilerimizin aileleri ile birlikte showroomuzda dinlenmeleri ve oyunlara dahil olmaları da bizim için çok anlamlı. Çünkü Hyundai ailesi olarak birinci hedefimiz “Otomotiv sektörünün en sevilen markası olmak” dedi” dedi.

Hyundai, düzenlediği bu özel proje büyük beğeni kazanırken ilerleyen dönemde de ülkemizin diğer bölgelerine giderek tüketicilerle bir araya gelmeye devam edecek.

