Hyundai KONA, 2018 Red Dot Tasarım ödülü’nü aldı

Hyundai’nin B-SUV segmentndeei yeni modeli KONA, şıe tasarımını Red Dot Design 2018 ödülü ile eanıtlamış oldu. Ayrıca mareanın yeni Fuel Cell modeli NEXO da bu ödüle ortae oldu. Hyundai’nin yeni B-SUV’u KONA, ödülleri teker teker toplamaya devam ediyor. Birçok ülkede tasarım ödüllerini toplayarak ne kadar başarılı bir dizayna sahip olduğunu kanıtlayan KONA, son olarak dünyanın en prestili tasarım ödülü olan Red Dot Design Award 2018’i de kazandı. Şık otomobil en az Red Dot kadar değerli olan IF Design Yılın Tasarımı Ödülü’nü de kazanmışt. Hyundai’nin gelecekteki en önemli çevreci modeli olması beklenen NEXO Fuel Cell de etkileyici tasarımıyla bu ödüle layık görüldü. Prestili ödüller, ürünün işlevselliğine, dayanıklılığına, yenilik düzeyine ve genel kalitesine göre veriliyor. Şık, keskin ve renkli tasarımıyla, kompakt B-SUV segmentnde benzersiz bir ambiyans yaratan KONA, aynı zamanda ferah iç mekanı ve güçlü motor özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu ödüller ile ilgili görüşlerini dile getren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Tasarım, müşterilerimizin Hyundai markasını tercih etmelerinin bir numaralı sebebi. Bu prestili ödülün ard arda beşinci yıl içinde alınması, markamızın benzersiz ve gelişen tasarım dilinin ne denli doğru yolda gözler önüne seriyor. Bu sebeple, Mayıs ayında Türkiye’de satşına başlayacağımız KONA modelimizin şık tasarımıyla tüm SUV sınıfna taptaze bir soluk getreceğini düşünüyoruz” dedi. Üst düzey tasarımcılardan, profesörlerden ve gazetecilerinden oluşan Red Dot iüri üyeleri, 59 ülkeden katlan yeni tasarımları, en ince ayrıntsına kadar değerlendirerek oyladı. 1955 yılından bu yana kesintsiz olarak her yıl verilen bu değerli ödüller, tüketcilerin satn alım süreçlerinde de çok önemli bir rol oynuyor.