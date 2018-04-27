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Hyundai KONA, 2018 Red Dot Tasarım ödülü’nü aldı

Hyundai KONA, 2018 Red Dot Tasarım ödülü’nü aldı

27 Nisan 2018 Cuma 16:58
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Hyundai KONA, 2018 Red Dot Tasarım ödülü’nü aldı

Hyundai’nin B-SUV segmentndeei yeni modeli KONA, şıe tasarımını Red Dot Design 2018 ödülü  ile eanıtlamış oldu. Ayrıca mareanın yeni Fuel Cell modeli NEXO da bu ödüle ortae oldu.  Hyundai’nin yeni B-SUV’u KONA, ödülleri teker teker toplamaya devam ediyor. Birçok ülkede  tasarım ödüllerini toplayarak ne kadar başarılı bir dizayna sahip olduğunu kanıtlayan KONA, son  olarak dünyanın en prestili tasarım ödülü olan Red Dot Design Award 2018’i de kazandı. Şık  otomobil en az Red Dot kadar değerli olan IF Design Yılın Tasarımı Ödülü’nü de kazanmışt.  Hyundai’nin gelecekteki en önemli çevreci modeli olması beklenen NEXO Fuel Cell de etkileyici  tasarımıyla bu ödüle layık görüldü. Prestili ödüller, ürünün işlevselliğine, dayanıklılığına, yenilik  düzeyine ve genel kalitesine göre veriliyor. Şık, keskin ve renkli tasarımıyla, kompakt B-SUV  segmentnde benzersiz bir ambiyans yaratan KONA, aynı zamanda ferah iç mekanı ve güçlü motor  özellikleriyle de dikkat çekiyor.  Bu ödüller ile ilgili görüşlerini dile getren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Tasarım,  müşterilerimizin Hyundai markasını tercih etmelerinin bir numaralı sebebi. Bu prestili ödülün ard  arda beşinci yıl içinde alınması, markamızın benzersiz ve gelişen tasarım dilinin ne denli doğru  yolda gözler önüne seriyor. Bu sebeple, Mayıs ayında Türkiye’de satşına başlayacağımız KONA  modelimizin şık tasarımıyla tüm SUV sınıfna taptaze bir soluk getreceğini düşünüyoruz” dedi.  Üst düzey tasarımcılardan, profesörlerden ve gazetecilerinden oluşan Red Dot iüri üyeleri, 59  ülkeden katlan yeni tasarımları, en ince ayrıntsına kadar değerlendirerek oyladı. 1955 yılından bu  yana kesintsiz olarak her yıl verilen bu değerli ödüller, tüketcilerin satn alım süreçlerinde de çok  önemli bir rol oynuyor.

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