Hyundai Assan’ın çevre politikası ödülle tescillendi





Bu yıl yirmi beşincisi yapılan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Ödülleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen bir törende sahiplerini buldu. Hyundai Assan, Türkiye çapında sekiz ayrı kategoride dağıtılan ödüllerin en büyüğü “Büyük Ölçekli İşletme Ödülü”ne layık görüldü.

Kurulduğu günden itibaren, otomotiv sektöründe yenilikçi ve rekabetçi yapısıyla saygın bir yer edinen Hyundai Motor Grubu, böylelikle uzun yıllardır çevre dostu araçlar için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının da meyvelerini topluyor.

Hyundai Assan fabrikası ve çalışanları, çevreye olan duyarlılıklarını da ödül aldıkları projelerle gösteriyorlar. Fabrikada kullanılan su yönetimine fazlasıyla önem veren Hyundai Assan, yaptığı yatırımlarla üretimde ihtiyaç duyduğu suyun yüzde 40’ını geri kazanılmış sudan karşılıyor. Enerji verimlilik projeleriyle üretimde tükettiği enerjiyi yarı yarıya indirirken, emisyon değeri de takip sistemleriyle radikal değişimler kaydetti. Bu önemli sorumluluk ve çevre bilincine tedarikçi firmalarını da dahil etti ve yaygınlaştırmayı başardı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Hyundai Assan Üretim Direktörü Uygur Koşal

Hyundai Assan, yalnızca ürettiği araçların kalitesiyle değil, bu araçları üretirken kullandığı teknikler ve metodlarıyla da değerini kanıtlamış oldu. Hyundai Assan Üretim Direktörü Uygur Koşal, ödülü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un elinden alırken yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen projelerin ve çabaların takdir edilmesinin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu yöndeki çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.