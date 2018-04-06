Hyundai araç kiralama ile yeni bir dönem başlıyor

Hyundai modellerini tüketicilere daha yakından tanıtmak amacıyla hazırlanan ve tüm Türkiye’yi dolaşacak olan pop-up showroom’da yapılan basın toplantısında ilk kez açıklanan Hyundai Araç Kiralama programı dahilinde, Hyundai’nin zengin ürün gamında bulunan tüm binek modellerde operasyonel kiralama yapılabilecek. Daha hızlı çözüm için özel olarak hazırlanan hyundaiarackiralama.com.tr websitesi üstünden kolayca teklif alma imkanı sunulurken operasyonel kiralama yapmak isteyen tüketicilere en yakın ildeki yetkili satıcılar ile ulaşılacak. Ayrıca 7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile Hyundai Araç Kiralama’nın kullanıcı destek hattından sürekli olarak hizmet verilecek ve kiralama sonrasında oluşacak sigorta, bakım ve vergi maliyetleri de tamamıyla programın takibi altında yürütülecek.

Mayıs ayı itibariyle başlayacak olan Hyundai Araç Kiralama programı sayesinde kiralama yapmak isteyenler, araçları önceden detaylı olarak inceleme fırsatı bularak Hyundai showroomlarından kiralama yapabilecek ve 51 ilde bulunan Hyundai yetkili servislerinde yetkin teknik personel, şeffaf, güvenilir ve hızlı servis anlayışıyla orijinal parça güvencesinden faydalanabilecekler.

Hyundai Assan ve LeasePlan üst düzey yönetiminin katıldığı basın toplantısında görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “2018’in ilk çeyreğinde binek otomobil pazarında yüzde 7.7’lik pay ile üçüncü sırada bulunuyoruz. Sektörün en önemli oyuncularından biri olarak, Hyundai Araç Kiralama sayesinde zengin model yelpazemizde bulunan tüm binek araçlarımızda operasyonel kiralama imkanını sunacağız. Bu doğrultuda global çözüm ortağımız LeasePlan’e bize sağladıkları tüm imkanlar için teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize vakit kazandırmak için hızlı çözümler oluşturup hyundaiarackiralama.com.tr websitesi üstünden talep oluşturacağız ve operasyonel kiralama yapmak isteyen müşterilerimize en yakın il ve yetkili satıcımız ile ulaşacağız. Ayrıca yine vakitleri değerli olan tüketiciler için özel olarak hazırladığımız Hyundai pop-up showroom’umuz ile tüm Türkiye’yi gezip Hyundai kalitesini ve eşsiz modellerimizi tüketicilere ulaştıracak ve ziyaret edenlere araçlarımızı yerinde test etme imkanını sunacağız” dedi.

Hyundai ile gerçekleştirilen işbirliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay ise şunları söyledi: “LeasePlan olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi marka işbirliklerine devam ediyoruz. Türkiye’nin en güçlü markalarından olan Hyundai ile bu programa imza atmaktan çok mutluyuz. Hyundai’nin geniş ürün yelpazesiyle LeasePlan’in 50 yılı aşkın tecrübesini ve operasyonel gücünü bir araya getiren bu işbirliği, araç kullanıcılarına mobiliteleri için alternatif çözümler üreterek sektöre yenilikçi bir yaklaşım getirmeye devam edecek. Tüm dünyada operasyonel kiralama ve mobilite sektörünün liderlerinden biri olan LeasePlan’in Türkiye ofisi olarak 27 bin aracı aşan bir filo büyüklüğüyle sektörün önemli oyuncularından birisi olmayı sürdürüyoruz. Pazar payımızı daha da artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Hyundai markasıyla yaptığımız bu değerli işbirliğinin pozitif etkilerini rahatlıkla görebileceğiz”.

Hyundai pop-up showroom projesi yola İstanbul’dan çıktı

Hyundai, müşterileriyle bir araya gelmek ve keyifli anlar yaşatabilmek adına yepyeni bir showroom projesi daha geliştirdi. Aileleri ile birlikte Hyundai modellerini şehrin göbeğindeki alışveriş merkezleri veya merkezi bir konumda test etmek isteyen müşteriler, yıl boyunca bu özel hizmetten yararlanmış olacak. Tüm Türkiye’yi gezecek olan Hyundai pop-up showroom, 150m2’lik alanıyla yeni ürün gamını tanıtırken aynı zamanda araçlarla test sürüşüne de imkan sağlayacak.

