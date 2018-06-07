Honda Urban EV en iyi konsept seçildi

Honda’nın yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli hakkında önemli ipuçları veren Urban EV Concept modeli, uluslararası otomobil uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından en iyi konsept otomobil seçildi. Torino Otomobil Fuarı’nda açıklanan 2018 Otomobil Tasarım Ödülleri kapsamında “En İyi Konsept” seçilen Honda Urban EV, sıra dışı tasarımı ve sahip olduğu yenilikçi özelliklerle bu ödülü almaya hak kazandı.

Auto & Design dergisinin, dünyanın en prestijli yayınlarından 12 otomotiv gazetecisini bir araya getirerek oluşturduğu jüri tarafından seçilip değerlendirilen Otomobil Tasarım Ödülü’ne damgasını vuran model Urban EV Concept oldu. Rekabet ettiği dokuz modeli geride bırakarak zafere ulaşan Urban EV Concept, Otomobil Tasarım Ödülü öncesinde de Ocak ayında Automobile dergisi tarafından da 2018 Yılın Konsepti seçilmişti. Car Design Award jürisinden yapılan ortak açıklamada, “Honda Urban EV Concept, elektrikli araçlarda eksikliği hissedilen o kişilik duygusunu yansıtan harika bir tasarıma ve detaylara sahip. Hem retro hem de fütüristik estetiğin akıllıca harmanlanması sayesinde Honda Urban EV Concept insanların karşı koyamayacağı bir arzu nesnesi haline geliyor” değerlendirmesi yapıldı.

Honda’nın Avrupa’daki ilk tamamen elektrikli otomobili olan Urban EV, alçak ve geniş gövde oranlarıyla gelen sportif bir görünümüyle dikkat çekiyor. Araca giriş ve çıkışlar sürüş istikametinin tersine açılan arkadan menteşeli kapılarla sağlanıyor. Urban EV Concept'in ön bölümünde farların arasındaki bölümden, yoldaki diğer sürücüler için çeşitli öneriler veya durum güncellemeleri de dâhil olmak üzere interaktif çok dilli mesajlar görüntülenebiliyor. Doğal malzemelerin kullanıldığı ve ön ve arka koltukların açık oturma düzenine sahip olduğu iç mekân son derece ferah ve davetkâr bir yaşama alanı sunuyor.