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Honda Türkiye sağdan direksiyonlu Civic Sedan üretimine başlıyor

Honda’nın testlerini ve üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiği 10’uncu nesil Civic Sedan, yeni motor ve şanzıman seçenekleri ile İngiltere’ye ihraç edilmeye hazırlanıyor. Türkiye’de üretilen Civic Sedan, sağdan direksiyonlu versiyonlarla birlikte ihraç edildiği toplam pazar sayısını 36’ya ulaştırmış olacak.

Honda Türkiye sağdan direksiyonlu Civic Sedan üretimine başlıyor

Honda’nın testlerini ve üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiği 10’uncu nesil Civic Sedan, yeni motor ve şanzıman seçenekleri ile İngiltere’ye ihraç edilmeye hazırlanıyor. Türkiye’de üretilen Civic Sedan, sağdan direksiyonlu versiyonlarla birlikte ihraç edildiği toplam pazar sayısını 36’ya ulaştırmış olacak.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
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Honda Türkiye sağdan direksiyonlu Civic Sedan üretimine başlıyor

1997 yılından bu yana, 350 binden fazla araç üreterek, Türkiye otomotiv sanayisinin önemli üreticilerinden biri haline gelen Honda Türkiye, üretimini gerçekleştirdiği Civic Sedan’ı şimdi de İngiltere’ye ihraç etmeye hazırlanıyor. Civic Sedan’ın 2017 yılında yakalamış olduğu satış başarısı ile Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olarak öne çıkan Honda Türkiye, iç pazardaki tarihi rekorunu tazelerken, ürettiği Civic Sedan dış pazarlardan da yoğun talep görüyor. İhraç edildiği ülke sayısını her geçen gün artıran Civic Sedan, şimdi de sağdan direksiyonlu versiyonu ile İngiltere’ye doğru yola çıkıyor. Haziran ayı itibariyle sağdan direksiyonlu ve dizel motorlu Civic Sedan üretimine başlayacak olan Honda Türkiye, Temmuz ayında otomatik şanzımanlı dizel versiyonu, Ağustos’tan itibaren ise ihraç modelleri için 1.0 litrelik turbo benzinli motora sahip modelin üretimini gerçekleştirecek.

Bugüne kadar 6 farklı Honda Civic neslini bantlardan indiren Honda Türkiye, yakın zamanda 40 milyon Euro’luk ek yatırım gerçekleştirerek günlük 175 adede çıkardığı Civic Sedan üretiminde, dış pazarlardan gelen yoğun talebi karşılayacak kapasitede üretim gerçekleştiriyor. Haziran ayından itibaren sağdan direksiyonlu olarak üretilecek Civic Sedan modelleri, İngiltere, İrlanda ve Kıbrıs pazarlarına ihraç edilecek.

Son teknolojiye sahip 1.6 litrelik i-DTEC dizel motoru ile ekonomi ve performansı bir arada sunan Civic Sedan’ın, İngiltere pazarında Civic ailesine gösterilen yoğun ilgiyi daha da artırması bekleniyor. 1.6 i-DTEC dizel motor ile Türkiye’de kısa sürede başarılı satış rakamlarına ulaşan Civic Sedan, İngiltere’de bu dizel motora ek olarak 1.5 Turbo i-VTEC ve Civic Sedan’da ilk kez kullanılacak 1.0 Turbo i-VTEC benzinli motor seçenekleri ile ihraç edilecek. Tüm motor seçenekleri 6 ileri düz vites ya da opsiyonel olarak otomatik şanzıman seçeneği ile tercih edilebilecek. Benzinli motorlarda CVT otomatik şanzıman kullanılırken, dizel versiyonda ise 9 ileri otomatik şanzıman görev alacak. 

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